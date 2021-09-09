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Политика

«Медузы разогнали отдыхающих»: на Украине выдвинули экзотические претензии к России

На Украине назвали нашествие медуз предметом возможного иска к России

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Скопление медуз на побережье Азовского моря в Крыму

Скопление медуз на побережье Азовского моря в Крыму

Сергей Мальгавко/ТАСС
На Украине решили выставить счет РФ за нашествие медуз в Азовское море — именно это стало причиной провального курортного сезона в Запорожской области, заявил 9 сентября глава администрации региона Александр Старух. По его оценкам, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Он предложил судиться с Москвой, но не уточнил, кто конкретно должен оценить ущерб и готовить соответствующие исковые заявления в судебные инстанции. Об особенностях Азовского моря — в материале «Газеты.Ru».

На Украине предложили судиться с Россией – на этот раз из-за нашествия медуз. Именно это стало причиной провального курортного сезона в Запорожской области, заявил в четверг, 9 сентября, глава администрации региона Александр Старух.

Как передает УНИАН, чиновник напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море «буквально атаковали морские животные». Он отметил, что нашествие вызвано стремительным повышением уровня солености воды, который экологи объясняют тем, что несколько лет подряд в водоем не поступает пресная вода из основных артерий, в частности - из Дона.

«По мнению главы администрации, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря», — пишет агентство.

Старух уверен, что именно из-за действий России медузы атаковали побережье Азовского моря и «разогнали отдыхающих». Он считает необходимым оценить ущерб и выставить Москве счет. В то же время глава Запорожской областной государственной администрации не пояснил, кто конкретно должен готовить иски и подсчитывать убытки от провального курортного сезона.

«Водная блокада»

Добавим, что первую партию пресной воды добыли под дном Азовского моря для жителей Крыма, оказавшихся в «водной блокаде», в июле 2021 года.

«Первая вода добыта под Азовским морем. Мы точно нашли воду на глубине 100 метров», — сообщал тогда первый вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, добавив, что два судна занимаются геологоразведкой мест добычи пресной воды.

В апреле Минэкономразвития России сообщило, что на восстановление водоснабжения в Крыму направят 3,3 млрд руб. Эти средства были выделены из Резервного фонда правительства в соответствии с комплексным планом, подготовленным по поручению президента России Владимира Путина. Деньги предназначены для геологоразведки, бурения скважин, ремонта водоводов.

Власти Крыма еще в марте говорили, что готовят иск к Украине из-за перекрытия Северо-Крымского канала, которое привело к значительному ухудшению водоснабжения региона. В августе СК возбудил уголовное дело об экоциде.

Самое мелкое море

Азовское море является полузамкнутым и самым мелким в мире — глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина - около 7,4 метров. Оно омывает побережье России (Ростовская область, Краснодарский край, Крым) и Украины (Запорожская, Херсонская и Донецкая области).

По отдаленности от океана Азовское море является самым континентальным морем планеты. Оно соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей: Керченский пролив — Черное море — пролив Босфор — Мраморное море — пролив Дарданеллы — Эгейское море — Средиземное море — Гибралтарский пролив. Объем воды оценивается в 290 кубических километров.

Интересно, что в древности Азовского моря не существовало и Дон впадал в Черное море в районе современного Керченского пролива. Предполагается, что заполнение акватории Азовского моря произошло около 5600 года до н.э.

Особенности Азовского моря

Гидрохимические особенности Азовского моря формируются в первую очередь под влиянием обильного притока речных вод (до 12 % объема воды) и затрудненного водообмена с Черным морем.

Соленость моря до зарегулирования Дона была в три раза меньше средней солености океана.

В северной части Азовского моря вода содержит очень мало соли. По этой причине море легко замерзает, и поэтому до появления ледоколов оно было несудоходно с декабря до середины апреля. Южная часть моря не замерзает и остается умеренной температуры.

В течение XX века практически все крупные реки, впадающие в Азовское море, были перегорожены плотинами для создания водохранилищ. Это привело к значительному сокращению сброса пресной воды и ила в море.

Основной ионный состав воды открытой части моря отличается от солевого состава океана относительной бедностью ионов хлора и натрия и повышенным содержанием преобладающих компонентов вод суши — кальцием, карбонатами и сульфатами.

Вода Азовского моря практически безвредна при кратковременном утолении жажды в случае отсутствия пресной воды в нештатных ситуациях, заключают эксперты.

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