Что известно об иске Крыма к Киеву из-за водной блокады

Власти Крыма еще в марте говорили, что готовят иск к Украине из-за перекрытия Северо-Крымского канала, которое привело к значительному ухудшению водоснабжения региона. Во вторник СК возбудил уголовное дело об экоциде. В сообщении ведомства говорится о причастных к блокаде неустановленных лицах. Однако в Крыму заявили, что имена фигурантов известны, их 12 человек.

24 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде (ст. 358 УК) в связи с водной блокадой Крыма. Как сообщила пресс-служба ведомства, после присоединения полуострова к России «неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала».

Следствие пришло к выводу, что с конца апреля 2014 года из-за отсутствия водоснабжения значительно истощились сельскохозяйственные земли, изменились экосистемы залива Сиваш (система лиманов в акватории Азовского моря недалеко от Джанкоя) и популяции животного мира.

В частности, указывается, что соленость Сиваша за последние шесть лет возросла втрое, сократилась популяция почти всех представителей местной фауны, в том числе занесенных в Красную книгу. Часть этих видов можно считать исчезнувшими.

Как отметили в СК, перекрытие Северо-Крымского канала негативно повлияло на качество питьевой воды на полуострове. «Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица», — заявили в ведомстве.

После этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имена всех причастных к водной блокаде прекрасно известны. «Пусть эти лица не обольщаются. Нам они все известны поименно. И материалы об их преступных деяниях в Крыму собраны. Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу», — сказал он.

Константинов отметил, что «судьба переменчива, а наказание за содеянное неотвратимо», и добавил, что виновникам блокады не удастся бесконечно скрываться. Он также напомнил, что по российским законам за экоцид могут назначить реальный тюремный срок от 12 до 20 лет.

Со спикером парламента согласился и глава комитета по законодательству Госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«Доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было еще возбуждения уголовного дела по статье «Экоцид», — отметил он. Трофимов также сообщил, что причастным к водной блокаде Крыма лицам стоит помнить, что данное преступление не имеет срока давности.

Позже первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс рассказал ТАСС, что рабочая группа, занимающаяся иском к Украине о водной блокаде, передала Следственному комитету материалы о 12 лицах, которые поддерживали перекрытие канала. По словам Фикса, они стали фигурантами возбужденного СК дела.

В марте Константинов анонсировал иск к Киеву о водной блокаде. По его словам, ответчиками могут выступить, в числе прочих, глава Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России) Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Северо-Крымский канал обеспечивал почти 85% потребностей полуострова в воде. После референдума весны 2014 года и присоединения к России в Херсонской области Украины построили дамбу, которая перекрыла подачу воды в Крым.

После этого жители региона начали испытывать сложности не только с орошением сельхозугодий, но и с питьевой водой. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев возобновит подачу воды только в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

В 2020 году засушливая погода сделала вопрос водоснабжения Крыма критическим. В крупнейших городах воду давали по несколько часов в день. В октябре российскиое правительство утвердило план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя до 2024 года стоимостью 50 млрд руб. Он предусматривает строительство новых водозаборов, очистных сооружений. Одним из вариантов решения проблемы является строительство опреснительных станций, однако, как признавались сами власти Крыма, этот проект удастся реализовать не ранее чем через несколько лет. Глава полуострова Сергей Аксенов рассказывал прошлой осенью, что для выхода из ситуации рассматривались «самые фантастические» варианты. Например, крымские власти объявляли конкурс на экспериментальные авиаработы по вызову дождя.