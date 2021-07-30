Первую партию пресной воды добыли под дном Азовского моря для Крыма

Первая партия питьевой воды добыта под Азовским морем для обеспечения ею Крыма. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА «Новости».

«Первая вода добыта под Азовским морем. Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Качество проверят в Москве. Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — сказал политик.

В мае Хуснуллин заявил, что в Азовском море два судна занимаются геологоразведкой мест добычи пресной воды.

В апреле Минэкономразвития сообщило, что на восстановление водоснабжения в Крыму выделено 3,3 млрд. Эти средства были выделены из Резервного фонда правительства в соответствии с комплексным планом, подготовленным по поручению президента России Владимира Путина. Деньги предназначены для геологоразведки, бурения скважин, ремонта водоводов.