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Первую партию пресной воды добыли под дном Азовского моря для Крыма

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Первая партия питьевой воды добыта под Азовским морем для обеспечения ею Крыма. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА «Новости».

«Первая вода добыта под Азовским морем. Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Качество проверят в Москве. Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — сказал политик.

В мае Хуснуллин заявил, что в Азовском море два судна занимаются геологоразведкой мест добычи пресной воды.

В апреле Минэкономразвития сообщило, что на восстановление водоснабжения в Крыму выделено 3,3 млрд. Эти средства были выделены из Резервного фонда правительства в соответствии с комплексным планом, подготовленным по поручению президента России Владимира Путина. Деньги предназначены для геологоразведки, бурения скважин, ремонта водоводов.

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