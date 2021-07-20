article
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Подтопление в китайском метро привело к гибели 12 человек 00:04
Врач-аллерголог перечислила мифы о витаминах 00:01
Пловчиха из США пропустит Паралимпиаду в Токио из-за отказа... 20.07.2021, 23:59
Суд в США огласил приговор россиянину Левашову по делу... 20.07.2021, 23:59
Матвиенко назвала способ искоренить бедность 20.07.2021, 23:55
Экс-тренер «Зенита» заставил футболистов «Наполи»... 20.07.2021, 23:47
В результате наезда грузовика в Новой Москве погибло двое человек 20.07.2021, 23:45
Ученые нашли возможный путь проникновения коронавируса в мозг 20.07.2021, 23:34
Бывшую сотрудницу Мариинского театра обвиняют в получении взятки 20.07.2021, 23:33
Двое рабочих разбились, упав с высоты на стройке на востоке... 20.07.2021, 23:25
Политика

Газ, оружие, санкции. Какие меры против России предусмотрели США и Германия

Bloomberg узнал, о чем договорились Берлин и Вашингтон по «Северному потоку – 2»

close
100%
Global Look Press
В случае если Россия попытается использовать энергетику как оружие против Украины, ФРГ и США задействуют свои «рычаги воздействия». Речь может в том числе идти об ограничениях поставок газа в Германию, пишет Bloomberg. При этом формулировки соглашения Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2» намеренно оставили двусмысленными, чтобы не давать Москве полного описания возможных ответных мер. Что известно о договоренностях — в материале «Газеты.Ru».

Германия примет ответные меры, включая санкции на уровне Евросоюза, если Россия попытается использовать энергетику как оружие против Украины. Как сообщает Bloomberg, такой пункт содержится в проекте соглашения между США и ФРГ по «Северному потоку – 2».

По данным агентства, формулировки в документе «специально оставили размытыми», чтобы не давать России полного описания ответа стран в случае «злонамеренного поведения». Высокопоставленный американский чиновник указал, что такие действия могут включать ограничение поставок газа из РФ в Германию.

Кроме того, в соглашении предусмотрены инвестиции на сумму до $1 млрд в экономику Украины для перехода на более экологичные источники энергии. Первый взнос — $175 млн — в созданный для этого фонд внесет ФРГ, утверждается в документе. Еще $70 млн Берлин выделит Киеву на совместные проекты в области энергетики.

Германия также возьмет на себя обязательство «использовать рычаги воздействия» для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году. Эти переговоры должны начаться не позднее 1 сентября.

Ожидается, что США и Германия должны подписать соглашение в ближайшие дни, а договоренности будут окончательно доработаны до приезда в Соединенные Штаты президента Украины Владимира Зеленского.

К разочарованию противников проекта

Как отмечает Bloomberg, предполагаемая возможность ограничения потоков российского газа наверняка разочарует критиков, в том числе многих американских законодателей, которые говорят, что администрация президента США Джо Байдена не приняла достаточных шагов для остановки строительства трубопровода.

Они искали конкретные формулировки, в которых Германия «поклялась бы» перекрыть поток газа через «Северный поток — 2» в случае, если Россия попытается оказать ненадлежащее влияние на Украину. Но в Берлине долго сопротивлялись такому шагу, заявляя, что такая угроза только еще больше политизирует проект, который, по оценкам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, является чисто коммерческим. Об этом же заявлял и президент России Владимир Путин. По его словам, ввод в эксплуатацию нового газопровода не означает, что РФ хочет остановить транзит через Украину - вопрос в экономической целесообразности.

Противники трубопровода неоднократно утверждали, что он даст Москве слишком много рычагов воздействия на европейскую национальную безопасность. Администрация Байдена первоначально предполагала, что попытается остановить строительство, но позднее изменила свой подход, заявив, что это лишь испортит отношения с правительством Германии.

В свою очередь, в Госдепартаменте признали, что санкции США не смогли помешать строительству «Северного потока – 2». При этом ведомство предоставит в августе Конгрессу новый доклад по ситуации с трубопроводом, сообщил 20 июля глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Газопровод был достроен на более чем 90%, когда администрация приступила к своим обязанностям в январе.

Да, мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом, — объяснил он. — Стоит упомянуть, что в целом мы ввели санкции против 19 объектов по сравнению с двумя объектами, включенными в санкции прошлой администрацией».

О проекте

«Северный поток – 2» проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Поэтому все эти страны должны разрешить строительство газопровода и его эксплуатацию. Германия, Россия, Финляндия и Швеция согласились достаточно быстро, а вот Дания долго выступала против проекта, но в итоге тоже позволила строить трубопровод.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В борьбе и стрельбе: кто из россиян может взять медали на Олимпиаде
Россия займет третье место в медальном зачете Олимпийских игр
«Главное — довести его до этапа испытаний»: все о новом истребителе Checkmate
Как выглядит и сколько стоит российский истребитель пятого поколения Checkmate
Список Бортникова: кого сочтут иноагентом
В Госдуме не увидели угрозы для журналистов в перечне ФСБ
РФС выбирает наставника сборной России из трех кандидатов
Брат главы ГИБДД Ставрополья оценил информацию о его «дворце»
Появилось видео конфликта из-за сына Стаса Пьехи
Суд в США огласил приговор россиянину Левашову по делу о хакерстве
Новости и материалы
Подтопление в китайском метро привело к гибели 12 человек
Врач-аллерголог перечислила мифы о витаминах
Пловчиха из США пропустит Паралимпиаду в Токио из-за отказа в личном помощнике
Матвиенко назвала способ искоренить бедность
Экс-тренер «Зенита» заставил футболистов «Наполи» состязаться в перетягивании каната
В результате наезда грузовика в Новой Москве погибло двое человек
Ученые нашли возможный путь проникновения коронавируса в мозг
Бывшую сотрудницу Мариинского театра обвиняют в получении взятки
Двое рабочих разбились, упав с высоты на стройке на востоке Москвы
Салихова заявила, что такие, как Галицкий должны руководить российским футболом
Актриса Евдокия Германова заявила об уходе из «Табакерки»
Принц Гарри получил $20 млн от издательства за свои мемуары
Зеленский назвал факторы, от которых будет зависеть судьба «Северного потока – 2»
Исинбаева объяснила, почему изменили олимпийский девиз
Пентагон допускает закупку комплектующих для ремонта афганских Ми-17 у России
Мантуров: новейший российский истребитель составит конкуренцию американскому F-35A
Вратарь сборной РФ по пляжному гандболу поддержала наказание норвежкам за отказ от бикини
Карпин согласится возглавить сборную России при одном условии
Все новости
У экс-замглавы ГИБДД Воронежской области 22 квартиры. Но задержали его за другое
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД по делу о взятке
«Заплатим штраф и будем бороться»: гандболистки из Норвегии отказались играть в бикини
Российские спортсменки — о штрафе для норвежских гандболисток за игру в шортах
Подвинуть «АвтоВАЗ»: Peugeot, Citroen, Fiat и Opel поедут на экспорт из Калуги
Fiat калужской сборки появится через год, но россияне его могут не увидеть
«Полностью правдивые»: принц Гарри продал свои мемуары
Герцог Сассекский вновь поставил под удар королевскую семью
Поезд ушел, виноваты американцы: в МИД назвали причины выхода России из ДОН
В МИД рассказали, что произойдет после выхода России из Договора по открытому небу
Кто выиграл и проиграл от импортозамещения
Эксперты оценили программу импортозамещения продовольствия
Путь к слабоумию: чем грозят скачки давления для мужчин
Ученые назвали непостоянное кровяное давление предвестником деменции
История «АвтоВАЗа»: рождение, 90-е, продажа
Волжскому автозаводу исполнилось 55 лет
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
Эксперты оценили желание Лукашенко найти замену Евросоюзу
«Зрелище ужасное и печальное»: о чем говорит интерьер дома главы ГИБДД Ставрополья
Наталья Мальцева о доме Алексея Сафонова — «какой народ, такие и начальники»
Сократить премии, повысить зарплаты: как в России предлагают бороться с бедностью
Профсоюзы призвали обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты
Вышла новая версия iOS. Почти никто из владельцев iPhone не заметит разницы
Apple выпустила версию iOS с поддержкой магнитного аккумулятора
Сделано в СССР: 55 лет заводу «АвтоВАЗ»
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях