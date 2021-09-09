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Политика

«Конкретных прикидок нет»: Россия не обсуждает встречу Путина и Байдена

Кремль опроверг слухи о подготовке встречи президентов России и США

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Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин (коллаж)

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин (коллаж)

Reuters/РИА «Новости»
Москва, вопреки сообщениям украинских СМИ, не имеет договоренностей с Вашингтоном об организации встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшие месяцы. Вместе с этим Кремль также подтвердил, что Путина не будет на сессии Генассамблее, но он не исключает своего участия в саммите G20 в октябре.

О возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сообщило украинское издание «Страна.UA». По информации источника интернет-издания в дипломатических кругах Соединенных Штатов, Москва и Вашингтон ведут переговоры об организации саммита с участием глав государств в ближайшие месяцы, предварительно — в октябре.

В сообщении уточнялось, что на повестке саммита будут стоять такие вопросы, как стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, а также ситуация на Украине, в Афганистане и Центральной Азии и Ближнем Востоке. Другие подробности, включая место предполагаемой встречи, не приводятся.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию. С его слов, нет никаких предпосылок, что личная встреча Путина и Байдена может состояться в ближайшее время.

«В Кремле нет конкретных прикидок по возможности встречи Путина и Байдена. Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — заявил представитель Кремля журналистам во время конференц-колла.

До этого дипломатический источник ТАСС также рассказал, что Россия и США не ведут соответствующие переговоры на высшем уровне. Высокопоставленный источник РИА «Новости», близкий к дипломатическим кругам, назвал сведения украинских СМИ о потенциальной встрече президентов фейком.

На фоне сегодняшних новостей было выдвинуто предположение, что президенты могли бы провести переговоры на предстоящей 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций или в ходе ранее анонсированного Байденом саммита по борьбе с COVID-19 и вопросам вакцинации, который, по информации Politico, пройдет в рамках заседания ООН 14 сентября в Нью-Йорке.

По словам Пескова, в Кремль не поступало конкретных предложений принять участие в международном саммите по коронавирусу. Кроме того, Путин почти наверняка не будет участвовать в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее. По саммиту [по коронавирусу] тоже надо понимать, в каком формате он будет проходить, пока понимания этого нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

При это не исключено, что Путин запланирует участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» (G20) в Италии. Это решение будет принято главой государства в ближайшее время. Встреча G20, участие в которой Россия считает предпочтительнее, чем в обсуждениях лидеров G7, пройдет 30-31 октября в Риме — чрезвычайный саммит, если инициатива его проведения будет согласована, как ожидается, будет посвящен обсуждению Афганистана. До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтверждал, что американская администрация рассматривает возможность организации на саммите G20 очной встречи Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Италия, которая занимается организацией саммита «Большой двадцатки», намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию. Премьер-министр Италии Марио Драги, как писал The Guardian в конце августа, заручился поддержкой Байдена и провел переговоры с Путиным и Си Цзиньпином. Позднее Песков подтвердил готовность президента России участвовать в обсуждениях Афганистана.

Первая и единственная встреча Путина и Байдена в качеств глав государств, напомним, состоялась в июне на российско-американском саммите в Женеве. Официальные лица позднее назвали переговоры президентов продуктивными и эффективным, а главным итогом стало взаимное возвращение послов в Москву и Вашингтон соответственно. Тем не менее впоследствии некоторые последовавшие уже после саммита решения США, включая санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным и «Северного потока — 2», назывались противоречащими тональности только что прошедших переговоров президентов.

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