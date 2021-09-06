Поблагодарил за понимание: Зеленский призвал США усилить давление на Россию

Президент Владимир Зеленский опять призвал американцев усилить санкции против Москвы из-за «Северного потока-2». Перед этим такие же заявления делал украинский МИД и мэр Киева Виталий Кличко. В Кремле заявляли, что газопровод не угрожает Европе, а наоборот обеспечивает ее энергобезопасность, а «Газпром» выражал готовность сотрудничать с Украиной и в будущем на рыночных условиях.

На Украину прибыла делегация Конгресса США в составе четырех сенаторов и одного члена Палаты представителей. В понедельник с ними встретился президент Владимир Зеленский, который выразил благодарность членам американского парламента за санкционное давление на Россию.

Зеленский поблагодарил Вашингтон за понимание, какие угрозы безопасности несет российский газопровод «Северный поток-2». «Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на «Северный поток-2» должно быть сохранено», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, он поприветствовал поддержку США дипломатической инициативы «Крымская платформа» и отметил, что «в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой». Президент также выразил надежду на поддержку со стороны Вашингтона в отношении будущего членства Украины в НАТО.

До этого пресс-служба украинского МИДа сообщала, что глава ведомства Дмитрий Кулеба обратился к прибывшим в страну конгрессменам с призывом усилить давление на Кремль. «Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», — говорилось в сообщении.

МИД заявлял, что американский сенатор Линдси Грэм заверил министра, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах «восстановления территориальной целостности» и укрепления обороноспособности.

Накануне с призывом усилить антироссийские санкции к Евросоюзу обращался и мэр Киева Виталий Кличко. На встрече с лидером немецкой партии ХДС/ХСС Армином Лашетом Кличко подчеркнул важность сохранения и ужесточения мер против Москвы, если та будет использовать «Северный поток-2» в геополитических целях.

Риторика украинских властей о давлении на Россию усилилась в последние месяцы в связи с июльским соглашением, которое заключили Германия и США по «Северному потоку-2». Страны договорились, что Вашингтон фактически прекратит препятствовать завершению строительства трубы и ввода ее в эксплуатацию. В обмен на это Берлин должен обеспечить крупные инвестиции в украинскую энергетику (в частности, в проекты по производству чистого водорода в рамках программы перехода европейской экономики на «зеленую энергетику»). Кроме того, стороны договорились компенсировать Киеву возможные потери, если после запуска «Северного потока-2» снизится транзит российского газа через украинскую территорию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обещала способствовать продлению контракта на транспортировку еще на 10 лет.

В Киеве соглашением остались недовольны и на протяжении последних двух месяцев проводили консультации с американской и немецкой стороной по поводу гарантий безопасности в случае ущерба от запуска газопровода. В украинском МИДе заявляли, что борьба с «Северным потоком-2» не завершена, поскольку участникам проекта предстоит еще его застраховать и сертифицировать. В Киеве, как и в Вашингтоне, заявляли, что ввод газопровода ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы.

В Москве такие обвинения отвергали. В Кремле и МИДе сообщали, что не использовали и не намерены в будущем использовать энергетические проекты в качестве орудия геополитического давления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Северный поток-2» — исключительно коммерческий проект. Кроме того, власти отмечали, что именно он обеспечивает энергобезопасность стран ЕС, которым нужен российский газ во время периода перехода на «зеленую энергию».

В «Газпроме» говорили, что не отказываются от транзита топлива через Украину после завершения в 2024 году нынешнего контракта. Однако транспортировка должна идти по рыночным условиям. В Киеве на это отвечали, что предлагаемые Москвой транзитные тарифы значительно ниже рынка и не устраивают Украину.