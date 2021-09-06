Глава МИД Украины призвал конгрессменов США способствовать усилению давления на Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к членам конгресса США с призывом оказать содействие в усилении давления на Кремль. Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», — указано в сообщении украинского МИД.

По информации министерства, Грэм заверил Кулебу, что конгресс США готов и в дальнейшем оказывать Украине поддержку в вопросе «восстановления ее территориальной целостности» и укрепления обороноспособности. В ходе обсуждений стороны также коснулись вопроса реализации проекта «Северный поток — 2» и вопроса безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее на встрече с украинскими президентом и министром обороны Владимиром Зеленским и Андреем Тараном руководитель Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния политике России.