Кличко призвал усилить санкции против России

Евросоюз должен усилить санкции против России, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с лидером немецкой партии ХДС/ХСС Армином Лашетом. Об этом сообщается на сайте партии «Удар».

«Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать «Северный поток — 2» как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину», — сказал Кличко.

По его мнению, российский газопровод представляет угрозу энергетической безопасности Украины и ЕС.

В Кремле подобное заявление украинского лидера Владимира Зеленского назвали нелепым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что создание газопровода наоборот является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.

До этого он уже отмечал, что российский газопровод является исключительно коммерческим проектом.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал, что строительство «Северного потока — 2» совсем скоро завершится. Согласно директиве Евросоюза и решению Федерального сетевого агентства Германии, «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год.