В Кремле рассказали, что РФ подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной

Россия в лице Владимира Путина еще раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя главы государства, работу президентов Украины должны оценивать граждане данной страны сами.

«Президент сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть (главой) своего государства», — рассказал Песков.

Он добавил, что Россия вновь подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.

Ранее Путин заявил, что давать оценку Зеленскому должен украинский народ. Комментарий Пескова стал ответом на заявление первого вице-премьера Украины Алексея Любченко, который сообщил, что подготовка встречи российского и украинского президентов проходит «на самом высоком уровне».