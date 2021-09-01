«Хотелка Зеленского — и не более того»

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Вашингтон для встречи с Джо Байденом предложил США присоединиться к «нормандскому формату» — группе стран, занимающихся решением проблемы Донбасса. Эксперты объяснили «Газете.Ru», почему Киев уже несколько лет пытается продвинуть эту идею и возможна ли ее реализация.

Зачем Украина зовет США в «нормандский формат»?

Политолог Андрей Суздальцев считает, что предложение Зеленского не будет поддержано ни в США, ни в России.

«Ни США не заинтересованы в участии в нормандском формате, ни Россия. Это совершенно бесполезное дело, что предлагает Зеленский — тащить Вашингтон в нормандский формат. Это не получится», — сказал Суздальцев.

Справка «Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской области, произошедшеко после госпереворота 2014 года. Читать дальше

Он напомнил, что идея привлечь США к «нормандскому формату» уже обсуждалась в последний год президентства Петра Порошенко. «При Дональде Трампе США к этому предложению отнеслись равнодушно», — отметил Суздальцев.

По его словам, Украина пытается втянуть США в этот формат в качестве противовеса влиянию России.

«Не секрет, что нормандская четверка — очень сложный механизм. Политического веса Меркель и Макрона не хватало, чтобы сбалансировать политическое влияние Путина. Украина ощущала себя в роли жертвы, за которую дерутся сильные державы. И тогда Порошенко предлагал выставить против Путина президента США, что позволило бы, как они считали, поставить Россию на место», — отметил политолог.

Кроме того, Украина очень часто оказывается за пределами обсуждаемой на заседаниях «четверки» повестки.

«Когда лидеры России, Германии и Франции оказываются за одним столом, у них сразу же возникает собственный диалог, вопросы, к которым Украина никак не относится. Например, на последнем саммите нормандского диалога в 2019 году обсуждались, в том числе, вопросы Сирии. Зеленского просто выкинули из-за стола», — пояснил Суздальцев.

В «четверке» США будут не рады

Также политолог указал, что «нормандский формат» с участием США уже был в 2014 году, но назывался тогда «женевский формат».

«Это был не высший уровень, с нашей стороны был министр иностранных дел, а со стороны США госсекретарь. Но уже через 15 минут стало ясно, что представители всех остальных стран не нужны, и всех выкинули за борт, а за столом остались Россия и США. И естественно, украинский вопрос занял всего несколько процентов от глобальной проблематики для главных ядерных держав мира», — отметил Суздальцев.

Он считает, что включение президента США в «нормандскую четверку» автоматически превратит ее в российско-американский саммит.

«Если сядут за стол президенты России и США, больше никто там не будет нужен», — отметил эксперт.

Суздальцев уверен, что Россия никогда не пойдет на включение США в «нормандский формат».

«Россия категорически против присоединения к нормандскому сценарию Вашингтона. Потому что в этом случае Вашингтон будет использовать этот вариант по знаменитой политической формуле, когда хвост крутит собакой. То, что Украина науськивает США на Россию, унизительно в первую очередь для США. Поэтому США тоже не стремятся участвовать в этой нормандской четверке, занимая позицию арбитража, наблюдения со стороны, и когда они вмешиваются в украинскую повестку, сразу европейцы откатываются на задний план. Зачем им увязывать себя какими-то форматами?», — пояснил Суздальцев.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что даже если США согласятся войти в «нормандский формат», это решение не будет поддержано другими участниками.

«Я не думаю, что это серьезное предложение, потому что оно не будет поддержано партнерами по НАТО, в первую очередь Францией и Германией. Так что это хотелка Зеленского и не более того», — считает Бондаренко.

Не решит всех проблем

Народный депутат Верховной рады Украины 5, 6 и 7 созывов Владимир Олейник считает, что включение США в «нормандский формат» не решит проблему Донбасса.

«Это ничего не изменит. Как у Крылова — а вы, друзья, как не садитесь, а в музыканты или в нормандский формат вы не годитесь», — сказал Олейник.

Он выразил уверенность, что США и так участвуют в «нормандской четверке», просто неофициально.

«Реально США везде, в том числе, неформально, в нормандской четверке. Ну что делала (Виктория) Нуланд, встречаясь с (Владиславом) Сурковым? Она же встречалась! Что делал (Курт) Уолкер, который постоянно комментировал, давал советы. Просто они, американцы, были руками, прежде всего, украинских политиков ну и своих партнеров — Франции, Германии и так далее», — пояснил Олейник.

По его словам, главная задача Зеленского, которую он пытается решить, призывая США присоединиться к «нормандскому формату» — переписать минские соглашения.

«Я так понимаю, что украинская сторона хочет привлечь американцев и изменить, по сути, минские соглашения, переписать их, сказать, новый партнер, он имеет право на свежий взгляд, без него все это писалось. И прописать таким образом, чтобы, первое — граница под контроль, а потом выборы. То есть, все наоборот, что противоречит и минским соглашениям, и поправке Штайнмайера», — отметил экс-депутат Верховной Рады.

При этом он выразил уверенность, что Германия, Франция и тем более Россия не заинтересованы в таких изменениях.

Олейник подчеркнул, что минские соглашения начнут выполняться и без привлечения США, достаточно Вашингтону дать соответсвующее указание руководству Украины.

«Пускай они как кураторы, которые уже, по сути, назначают лиц, которые причастны к реализации минский соглашений, дадут команду, чтобы они их выполняли», — предложил экс-депутат решение проблемы Донбасса.