В администрации США рассказали о деталях переговоров Байдена и Зеленского

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 1 сентября проведут расширенные переговоры. Встреча начнется с участием советников глав государств, а после — в формате тет-а-тет. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, пишет РИА «Новости».

Чиновник из США указал в ходе брифинга, что встреча тет-а-тет даст лидерам государства возможность говорить друг с другом более прямо. Вашингтон на этих переговорах рассчитывает обсудить перспективы оказания Киеву дополнительной помощи, добавил представитель Штатов. Речь идет в первую очередь о сфере безопасности, а также ряде других направлений.

Президенты должны объявить о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Киева. Будет также обсуждаться привлечение инвестиций в энергетическую безопасность через проведения реформ и сокращение выбросов парниковых газов. Одной из тем переговоров станет борьба с влиянием проекта «Северный поток — 2″.

Нынешний президент США неоднократно заявлял, что ставит среди своих приоритетных задач решение климатического кризиса, вызванного человеческой деятельностью.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланированы переговоры с Байденом. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты окажут Украине экономическую помощь в размере $3 млрд.