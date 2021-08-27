Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с главой австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что проект «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации. Об этом сообщает ТАСС.

«Отмечена более чем 50-летняя история надежного экспорта российского газа в Австрию. Общий объем поставок с 1968 года превысил 260 млрд куб. м. Отдельное внимание было уделено проекту «Северный поток — 2», который находится в финальной стадии реализации», — говорится в сообщении «Газпрома».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в пятницу, 27 августа. В ходе переговоров также обсуждалась тема успешного взаимодействия по проекту освоения Южно-Русского месторождения.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.