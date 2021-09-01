Слуцкий назвал условия подключения марсиан и США к «нормандской четверке»

Россия может согласиться на подключение США к «нормандской четверке» (Россия, Украина, Германия, Франция) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, если такое решение будет способствовать соблюдению Киевом минских соглашений. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, подчеркнув при этом, что «четверка» в нынешнем виде представляет собой сбалансированный формат и остается безальтернативным для разрешения конфликта в Донбассе.

«К «нормандской четверке» могут подключаться марсиане и кто угодно, если только это заставит Киев выполнять минские соглашения. Это единственная макроцель этого формата. Поэтому, если подключение США даст официальному Киеву сигнал к реальному выполнению минских договоренностей и движению к миру, это можно только приветствовать», — сказал Слуцкий.

При этом он отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о включении США в «нормандский формат» носит, скорее, популистский характер, чем является реальным предложением.

«Не исключаю, что оно подсказано ему его американскими «тьюторами» — я имею ввиду, что Украина, к великому сожалению, де-факто — территория внешнего управления», — отметил депутат.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», перед встречей с Джо Байденом в Вашингтоне Зеленский предложил США присоединиться к «нормандскому формату». При это он отметил, что в Киеве рассматривают несколько вариантов участия Вашингтона в это процессе.