«Фабрика уничтожения людей»: что ждет брошенных Западом афганцев

Запад сворачивает эвакуацию из Кабула своих граждан и афганцев, помогавших странам НАТО в Афганистане. Ряд стран ЕС и НАТО прекращают эвакуацию под предлогом угрозы терактов в аэропорту Кабула, признав, что не смогут спасти всех лояльных Западу афганцев. Количество желающих покинуть страну не снижается, тысячи людей пытаются улететь из афганской столицы. Эксперты уверены, что брошенных граждан Афганистана на родине ждет только уничтожение, несмотря на обещания талибов * об амнистии для пособников западных стран.

Франция экстренно эвакуирует своих дипломатов из посольства в Кабуле после двух терактов у аэропорта города. Как заявил французский лидер Эммануэль Макрон, ближайшие часы будут особенно опасными для всех, кто находится внутри или рядом с воздушной гаванью Афганистана.

«В настоящее время посол Франции, персонал посольства, другие французы, а также французские военные из спецподразделений находятся на территории аэропорта. Они покинут афганскую территорию с теми последними рейсами, которые осуществит Франция в соответствии с теми возможностями полетов, которые ей предоставят США», — объявил президент Франции.

При этом сможет ли французская сторона забрать с собой всех афганцев, помогавших западным силам в Афганистане или нет, неизвестно. По информации CNN, подобная проблема уже есть у США, поскольку почти 2 тыс. афганцев из числа сотрудников американского посольства все еще не смогли добраться до аэропорта Кабула. Источники телеканала утверждают, что также не улетели из Афганистана еще 150 граждан США.

На данный момент точное количество людей, которых Вашингтону уже удалось вывезти из Кабула, неизвестно. По приблизительным подсчетам СМИ, речь идет о 80 тыс. человек, среди которых немало граждан Афганистана, помогавших западным странам во время 20-летней военной кампании в стране.

Однако многие из них могут не успеть добрать до аэропорта столицы к 31 августа — этот день должен стать последним, когда будет осуществляться эвакуация западных сил.

Путь закрывается

Проблемы с доступом в воздушную гавань Афганистана связаны с рядом причин. Дело в том, что вокруг аэропорта до сих наблюдается огромное количество людей, желающих любым способом попасть внутрь и сесть в любой улетающий самолет. Это уже привело к смертельной давке, в которой погибло как минимум 50 человек.

По информации The Washington Post, КПП в аэропорт закрыт, и вывоз граждан осуществляется с помощью специального транспорта прямо из города. При этом попасть на территорию аэропорта не могут даже те афганцы, которым удалось получить специальную визу для вылета из страны.

Дополнительной проблемой стала угроза теракта в аэропорту Кабула, о чем предупредили власти Великобритании, Германии и ряда других государств. Это обстоятельства уже заставило Нидерланды и Бельгию свернуть эвакуацию афганцев из страны, схожее решение приняли во Франции, Дании и Польше. Вечером 26 августа у аэропорта Кабула, действительно, прогремело сразу два взрыва.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на фоне ухудшения ситуация в аэропорту Кабула официально признал, что страна не сможет вывезти всех афганцев, помогавших британцам.

«Я бы [на их месте] рассмотрел возможность использования другого маршрута, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться [в третью страну] через границу <…> Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше», — подчеркнул Уоллес.

Впрочем, насколько реально афганцам добраться до границ — вопрос сложный. Страна по большей части контролируется талибами (организация запрещена в России), они контролируют все границы Афганистана и с сентября обещают изменить политику, ограничив выпуск людей. А соседние государства не спешат пускать беженцев — в частности, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия уже усилили безопасность своих границ.

Что ждет брошенных афганцев

Желание афганцев, которые так или иначе сотрудничали с Западом, покинуть страну во многом вызвано страхом преследования со стороны талибов, пишет The New York Times. По информации издания,

силы «Талибана» уже начали активно разыскивать людей, связанных с западными силами, для «допроса и наказания» — если человека найти не удается, то они угрожают убить или арестовать членов его семьи.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что угроза для брошенных Западом афганцев действительно существует, несмотря на заявления талибов об амнистии для всех. Так, профессор НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев отмечает, что у талибов еще в 1990-е годы сложилась определенная репутация, когда они были у власти в Афганистане.

«Все настолько уверены в их жестокости, что сильно боятся. Ну и сами талибы, с одной стороны, говорят, что всех амнистируют и никого не тронут, а с другой — официально признают, что их бойцы не могут соблюдать определенные стандарты. К примеру, в «Талибане» говорят, что в принципе хотят, чтобы женщины могли выйти на улицу, но сейчас их бойцы не умеют обращаться с женщинами, поэтому им лучше сидеть дома. То есть талибы дают понять, что не всегда контролируют ситуацию — это всех пугает еще больше», — добавил эксперт.

С точки зрения Казанцева, преследование людей со стороны талибов уже наблюдается, на что указывают афганские источники, и на данный момент главный вопрос состоит в том — централизованная ли это политика «Талибана» или инициатива отдельных групп бойцов.

«Если у талибов есть реальная схема наказания определенных категорий людей, скорее всего, сначала массового террора они не устроят. Поначалу это будет достаточно прикрыто, потому что талибы очень нуждаются в международном признании и помощи.

В ближайшее время опасаться стоит только тем, кто больше всего отметился в период борьбы с талибами. Прежде всего, это представители спецслужб и силовых структур. А вот на последующих этапах могут уже пострадать и простые люди», — полагает эксперт.

В то же время, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко уверен, что часть брошенных афганцев будет физически уничтожена, «возможно, большая часть», кому-то удастся скрыться, а остальные однозначно будут подвергаться каким-то репрессивным мерам.

«Они (лояльные Западу афганцы) не смогут стать полноценными подданными эмирата и в каком-то виде их все равно будут доводить до полного растворения в новом сообществе, которое будет сформировано усилиями талибского правительства. То есть ничего хорошего им не светит, но какая-та часть может быть использована в пропагандистских целях. К примеру, 10-20 человек талибы будут демонстрировать в качестве образцово-показательных историй, дескать, они были с оккупантами, но мы простили и теперь они хлеб пекут, дороги строят и все у них хорошо. Такие вот экземпляры будут предъявлять западным журналистам в качестве примера гуманизма и конструктивности талибского режима», — пояснил эксперт.

По версии Серенко, по всему Афганистану уже идут масштабные чистки, которые осуществляют специальные группы «Талибана», они работают по заранее составленным спискам и в первую очередь ищут тех, кто работал в силовых структурах при прошлом правительстве.

«По некоторым данным, бойцы коммандос определены талибами к полному уничтожению. Разыскивают всех офицеров и служащих силовых структур. Чистки не носят публичный характер, их всячески маскируют и сдабривают риторикой, что всех простили. Но система уничтожения будет работать и дальше, она просто будет более расчетливой и продуманной. То есть фабрика уничтожения людей будет по конкретным причинам, чем «Талибан» будет отличаться от талибов 1990-х годов, у которых террор применялся тотально, не избирательно и нерационально», — резюмировал эксперт.