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Политика

Папина ошибка

Папа Римский приписал «мудрые слова» Путина Меркель

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Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

Guglielmo Mangiapane/Reuters
Папа Римский Франциск ошибочно приписал слова Владимира Путина о недопустимости «навязывания демократии» в других странах Ангеле Меркель. Понтифик практически дословно процитировал российского президента, назвав высказывание мудрым.

Пара Римский Франциск дал большое интервью испанской радиостанции Cope. В нем он затронул в том числе события последних недель в Афганистане.

Комментируя ситуацию в стране, где после вывода войск США к власти пришли талибы (организация запрещена в России), понтифик допустил ошибку: ссылаясь на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, он назвал недопустимыми внешние вмешательства в политику других стран. «Что касается 20-летней оккупации и последующего ухода [американцев из Афганистана], меня глубоко тронули слова канцлера Меркель, сказанные в Москве 20 августа. Надеюсь, я цитирую ее правильно: «Необходимо положить конец безответственной политике внешнего вмешательства и строительства демократии в других странах, игнорируя традиции их народов». Крайне убедительно. Каждый может это интерпретировать по-своему, но я почувствовал мудрость в словах этой женщины», — заявил Франциск.

Однако папа Римский ошибся. Процитированные им слова были сказаны не Меркель, а президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи с немецким канцлером в Москве 20 августа. «Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — сказал тогда российский лидер, комментируя обстановку в Афганистане.

Меркель после встречи с Путиным говорила, что просила Москву при контактах с «Талибаном» поднять вопрос оказания гуманитарной помощи со стороны ООН. «Это очень расстраивающий момент, что талибы вернулись в страну и взяли контроль над страной. Но это факт. Я проинформировала о том, что с немецкой точки зрения сейчас приоритетом является помощь людям, которые на протяжении 20 лет операций и миссий НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией, дать им безопасное убежище в Германии и вывезти как можно больше этих людей в следующие дни в Германию», — заявляла политик.

Франциск в интервью Cope отметил, что некорректно говорить, что американцы оставили Афганистан на произвол судьбы. По его мнению, вывод войск США был закономерным итогом их пребывания в стране, но очевидно, далеко не все моменты были учтены во время этого процесса. Понтифик не исключил, что правительство Афганистана и президент Ашраф Гани обманывали своих граждан, что привело к быстрому захвату власти талибами.

Это уже не первые заявления Папы римского по поводу ситуации в Афганистане. 29 августа в традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра он призвал христиан молиться и соблюдать пост во имя примирения, а также выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле, который унес жизни почти 200 человек. «Слежу с огромной озабоченностью за ситуацией в Афганистане. И молюсь за погибших в терактах. Благодарю всех, кто помогает этому страдающему народу. И прошу продолжать работать над примирением во имя будущего», — говорил понтифик.

Глава католической церкви напомнил прихожанам, что в такие моменты никто не должен оставаться безразличными. 15 августа — в день, когда талибы захватили Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном — Франциск призвал боевиков и бывшее правительство страны к диалогу. «Я присоединяюсь к международному сообществу в выражении беспокойства по поводу ситуации в Афганистане. Я прошу вас вместе со мной молиться Богу, чтобы прекратить вооруженный конфликт и сесть за стол переговоров», — говорил понтифик.

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