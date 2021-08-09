На итальянской почте нашли конверт с пулями в адрес Папы Римского

Конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску, был найден сотрудниками почты в сортировочном центре неподалеку от Милана. Об этом сообщает газета Corriere Della Sera.

Отмечается, что в конверте также находилось написанное рукой послание, касающееся финансовых операций в Ватикане. Письмо изъяли карабинеры, полиция начала расследование. Согласно информации агентства ANSA, конверт пришел из Франции.

Ранее сообщалось, что в Ватикане начался суд над кардиналом-коррупционером. Речь идет о деле о покупке недвижимости в Лондоне, среди фигурантов которого числится кардинал Анджело Беччу.