Папа Римский сыграл в настольный футбол в Ватикане

Папа Римский Франциск получил в подарок стол для игры в настольный футбол. И сразу же решил опробовать его, проведя несколько матчей после выступления перед верующими в Зале аудиенций Павла VI.

На опубликованных фотографиях видно, что Франциск играл за команду «красных», а его соперник — за «синих». О забитых голах и итоговом счете не сообщается.

По данным ватиканской газеты L'Osservatore Romano, стол для кикера, на котором играл понтифик, был подарен ему ассоциацией любителей настольного футбола области Тоскана.

Сообщается, что стол специально сделали доступным для инвалидов, чтобы они тоже могли принимать участие в подобных развлечениях.

Подобное нарушение официального протокола стало не первым на счету папы Франциска. Например, неделю назад он во время аудиенции провел разговор по мобильному телефону.

Франциск родом из Аргентины и известен как болельщик команды «Сан-Лоренсо», поэтому ранее не раз получал футбольные футболки в подарок. В 2008 году он стал официальным членом клуба болельщиков команды, названной в честь святого Лаврентия и созданной в 1908 году при поддержке священника Лоренсо Массы.