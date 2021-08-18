Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тимановская рассказала, что планирует приезжать в Белоруссию 00:14
В «Интерполе» заявили, что не ведут розыск сбежавшего президента Афганистана 00:06
МВД предложило упростить процедуру техосмотра 18.08.2021, 23:56
В Астраханской области упал истребитель Миг-29 18.08.2021, 23:46
Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану 18.08.2021, 23:43
Мэр одного из городов Испании отменила корриду из-за кличек быков 18.08.2021, 23:32
Разведка не докладывала Пентагону, что ВС Афганистана могут быстро сдать позиции... 18.08.2021, 23:25
Мигрировавший в Нью-Йорк тропическая птица проглотила мусор и умерла 18.08.2021, 23:20
Теннисисты Медведев и Рублев вышли в третий круг престижного турнира... 18.08.2021, 23:16
Экс-руководитель службы безопасности объяснил неудавшийся арест Ельцина... 18.08.2021, 23:02
Бесплатная ставка 1000 р.

Папа Римский сыграл в настольный футбол в Ватикане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Из открытых источников

Папа Римский Франциск получил в подарок стол для игры в настольный футбол. И сразу же решил опробовать его, проведя несколько матчей после выступления перед верующими в Зале аудиенций Павла VI.

На опубликованных фотографиях видно, что Франциск играл за команду «красных», а его соперник — за «синих». О забитых голах и итоговом счете не сообщается.

По данным ватиканской газеты L'Osservatore Romano, стол для кикера, на котором играл понтифик, был подарен ему ассоциацией любителей настольного футбола области Тоскана.

Сообщается, что стол специально сделали доступным для инвалидов, чтобы они тоже могли принимать участие в подобных развлечениях.

Подобное нарушение официального протокола стало не первым на счету папы Франциска. Например, неделю назад он во время аудиенции провел разговор по мобильному телефону.

Франциск родом из Аргентины и известен как болельщик команды «Сан-Лоренсо», поэтому ранее не раз получал футбольные футболки в подарок. В 2008 году он стал официальным членом клуба болельщиков команды, названной в честь святого Лаврентия и созданной в 1908 году при поддержке священника Лоренсо Массы.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас»
Преподаватель русского языка из Кабула просит Россию помочь ей
Из-за талибов* россияне потеряли Таиланд
«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Бангкок до конца октября
«Люди перестали бояться»: кто бросил вызов «Талибану*» в Афганистане
Афганцы собирают «Северный альянс» против талибов*
Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд
Президент Афганистана Гани опроверг данные о вывозе денег на вертолете
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила в МГУ на платное отделение
Мэр одного из городов Испании отменила корриду из-за кличек быков
Новости и материалы
Тимановская рассказала, что планирует приезжать в Белоруссию
В «Интерполе» заявили, что не ведут розыск сбежавшего президента Афганистана
МВД предложило упростить процедуру техосмотра
В Астраханской области упал истребитель Миг-29
Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану
Разведка не докладывала Пентагону, что ВС Афганистана могут быстро сдать позиции
Мигрировавший в Нью-Йорк тропическая птица проглотила мусор и умерла
Теннисисты Медведев и Рублев вышли в третий круг престижного турнира в США
Экс-руководитель службы безопасности объяснил неудавшийся арест Ельцина при ГКЧП
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны
Пентагон оценивает ситуацию в аэропорту Кабула как стабильную
Ляич раскритиковал клуб, наказавший его за отказ переходить в «Спартак»
США перестали считать Гани политической фигурой в Афганистане
Адвокат Мамаева удивлен решением суда взыскать на алименты четверть дохода игрока
США заявили талибам*, что они должны позволить всем желающим уехать из Кабула
Советник Кадырова пояснил, почему считает талибов* «красавчиками»
Экс-боец UFC вытащил четверых детей из автомобиля после жуткой аварии
В Росстате рассказали, как в России изменились цены на продукты
Все новости
Китай поглощает авторитейл в России
За год в России открылось 138 автосалонов китайских марок
Ключевская сопка: эксперты рассказали, как покорить вулкан и выжить
СК начал проверку после гибели туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке
«Россия не в состоянии вести войну с НАТО»
Американские исследователи сомневаются в экономическом и военном потенциале России
«В Белоруссии мне гарантировали безопасность, но я не верю»
Легкоатлетка Тимановская — о Лукашенко, переезде в Польшу и жизни под охраной
«Байден допустил два просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан»
Рейтинг президента США снизился до 46% на фоне событий в Афганистане
«Спланированная провокация»
МИД опубликовал заявление к годовщине отравления Навального
«В духе Куросавы»: каким будет аниме по «Звездным войнам»
Зрители высоко оценили трейлер мультсериала «Звездные войны: Видения»
Овощи увели инфляцию в минус
Росстат отчитался о снижении потребительских цен на 0,01%
Водители-новички перестали сыпаться на экзамене в ГИБДД
С первого раза экзамен на права в Москве сдают 17% начинающих автомобилистов
«Белый лотос» и «Девять совсем незнакомых людей»: сериалы об элитном отдыхе, идущем не по плану
Рецензии на сериалы «Белый лотос» от HBO и «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
Часики тикают: почему не стоит откладывать отцовство
Врачи выяснили, как мужская фертильность падает с годами
«Прошли профилактику»: почему пандемия облегчила жизнь астматикам
Пульмонолог рассказал о преимуществах астматиков в борьбе с коронавирусом
13 лучших фильмов Роберта Редфорда
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях