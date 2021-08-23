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Общество

Папа еще может: в Ватикане снова обсуждают отставку понтифика

Итальянские СМИ сообщили о возможном добровольном уходе папы Франциска

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Global Look Press
Впервые разговоры о вероятном отречении от Святого престола Папы Римского Франциска начались в июле, когда 84-летнему главе церкви сделали операцию на кишечнике. Тогда в католических кругах заговорили, что понтифик из-за здоровья может добровольно уйти в отставку. Официальный Ватикан никак не комментирует слухи.

В Ватикане снова обсуждают возможное отречение от Апостольского престола Папы Римского Франциска. Об этом сообщает итальянская газета Libero со ссылкой на источники.

«В Ватикане все более настойчиво звучат слова о новом конклаве. Источники сообщают, что папа Франциск изъявил желание покинуть свой пост», — пишет издание.

По словам собеседника Libero, новые слухи о возможном отречение Франциска связаны не с его возрастом — в декабре папе исполнится 85 лет — а с состоянием здоровья. Оно попало под внимание в июле, когда Франциску сделали плановую операцию на кишечник.

Газета не сообщает деталей вероятного конклава кардиналов, его сроков и даты возможного официального отречения Папы Римского. Операцию Франциску (мирское имя Хорхе Марио Бергольо) сделали 4 июля в римской больнице «Агостино Джемелли». Как сообщала пресс-служба Святого престола, ему провели операцию из-за дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Она продолжалась около трех часов и потребовала удаления части толстого кишечника. Ватикан сообщал, что понтифик после операции чувствует себя хорошо.

Папа провел в больнице 10 дней, и 14 июля вернулся в Ватикан. В день возвращения к своим обязанностям он посетил базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился за здоровье всех больных.

После операции Washington Post писал, что в католических кругах Рима все чаще ходят разговоры о том, может ли папа исполнять свои обязанности с учетом его состояния здоровья и возраста.

Издание отмечало, что понтифик давно перешагнул тот рубеж, когда католические епископы обычно подают в отставку. В Ватикане мнения разделились: часть католиков считает, что Франциск не выражал желания отречься от Апостольского престола. Другие утверждают, что папа готов покинуть пост, учитывая опыт его предшественника Бенедикта XVI.

Папа Бенедикт XVI возглавлял Римскую католическую церковь с 2005 по 2013 год. Он отрекся от престола, когда ему было 85 лет. Понтифик сделал это в связи с ухудшением состояния здоровья. Его заявление о желании покинуть пост стало неожиданностью для общественности — в современной истории ранее не было случаев, чтобы Папа Римский оставлял престол не в связи со смертью. До этого последнее добровольное отречение произошло в 1415 году, когда Григорий XII решил уйти в отставку, чтобы преодолеть раскол в Римской католической церкви.

Официально отречение Бенедикта вступило в силу 28 февраля 2013 года. 12 марта начался конклав, на следующий день кардиналы избрали на престол папу Франциска. Он стал первым понтификом из Ордена иезуитов и первым папой-монахом за почти 170 лет. Кроме того, Бергольо был первым главой церкви из Нового Света (он родился в Аргентине) и первым за 1200 лет папой не из Европы.

Папство Франциска отличается двойственным отношением ко многим моральным и социальным вопросам. До вступления в должность еще в Аргентине он осуждал однополые браки. Однако уже в середине 2010-х поменял свою позицию и осудил дискриминацию гомосексуалистов. В 2020 году он заявлял, что миру нужны законы, чтобы защитить представителей меньшинства, и согласился, что гомосексуалисты имеют право на гражданские союзы. В то же время, придерживаясь консервативных взглядов, он призывал духовенство и мирян выступить против абортов и эвтаназии.

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