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Политика

«Человек из науки, более разумный»: как в России оценивают избрание президента Эстонии

В Эстонии выбрали нового президента

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Алар Карис

Алар Карис

Ints Kalnins/Reuters
Новым президентом Эстонии избран директор Эстонского национального музея Алар Карис. Во втором туре 31 августа его кандидатуру — конкурентов у Кариса не было — поддержали 72 депутата парламента страны (президента в Эстонии выбирают депутаты) из 101 при необходимом минимуме в две трети голосов. Эксперты считают, что никакого улучшения российско-эстонских отношений от Кариса ждать не приходится, хотя надежды на это пока остаются.

Пятые выборы президента Эстонии впервые в истории проходили без конкуренции. Единственного кандидата выдвинули сразу две партии, образующие в Рийгикогу (эстонском парламенте) правящую коалицию: Центристская партия и Партия Реформ. В совокупности эти две партии занимают 59 кресел из 101, еще 41 место в парламенте у трех оппозиционных партий и одно у независимого кандидата.

Для победы в первом туре, который прошел накануне, Алару Карису не хватило пяти голосов. При этом до выборов он пообещал в случае избрания на пост главы государства подтянуть русский язык, чтобы пообщаться с российским президентом Владимиром Путиным.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает такое заявление нового президента позитивным жестом как для русскоязычных жителей Эстонии, так и для россиян.

«Когда по поводу нашего языка что-то такое позитивное говорят, это всегда добавляет оптимизма и дает надежду, что отношения могут измениться. Услышать от будущего президента Эстонии о необходимости изучать русский язык — это хороший знак. Во всяком случае, хорошо хотя бы то, что он осмеливается это сказать, потому что мы же понимаем, что там есть те, кому это может не понравиться. Если он такие вещи высказывает, это уже неплохо, потому что русский язык в Эстонии необходим. В Нарве вообще только по-русски разговаривают», — сказала Журова «Газете.Ru».

При этом она выразила опасение, что Карис не будет самостоятельной политической фигурой, а станет воплощать в жизнь решения Евросоюза и США.

«Здесь вопрос, насколько независима будет Эстония от чьего-то мнения по отношению к России, насколько новому президенту хватит характера и мужества выстоять против таких «рекомендаций», которые надо будет потом так или иначе выполнять. Боюсь, что все равно остается тот, кто что-то диктует», — отметила депутат.

Она напомнила, что Россия и Эстония долгое время входили в состав одного государства, а сейчас являются приграничными странами, которые на уровне жителей сохраняют добрососедские отношения.

«Люди хотят дружить, люди хотят общаться. Политики пришли и ушли, а люди останутся. Люди живут другими эмоциями, чем политики. Для них, как раз, рекомендации не всегда играют принципиальную роль», — подчеркнула Журова.

В то же время, Светлана Журова считает, что, в целом, у Кариса есть шансы повлиять на антироссийские настроения в эстонской элите, проявить свою позицию и поддержать хорошие отношения с Россией.

«Президент всегда вправе найти компромисс, если он умный и дипломатичный человек. Можно не все рекомендации выполнять, если, опять же, у него хватит смелости, как у человека образованного, понимать, что мы все-таки соседи, у нас общая история. Нужно не просто не ссориться, а выстраивать дальнейшие отношения. Один человек может изменить ситуацию», — сказала Журова.

Председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов выразил сомнение, что Карис начнет проводить пророссийскую политику, поскольку Эстония — не самостоятельный игрок на политической сцене Евросоюза.

«Сказать, что этот президент будет выстраивать теплые отношения с Россией, нельзя, хотя и нельзя исключать, что такие шаги могут быть предприняты.

Прибалтийские страны, как правило, приверженцы блоковой солидарности по отношению к НАТО и ЕС. Нельзя сказать, что они в продвижении антироссийской повестки когда-либо делали какие-то послабления», — отметил Артемов.

Он напомнил, что Эстония — парламентская республика, поэтому президент — это важная, но не ключевая фигура. Кроме того, Карис — ученый, и до своего избрания в политической жизни не участвовал.

При этом эксперт выразил надежду, что жесткой антироссийской риторики от Кариса не будет, поскольку он в первую очередь ученый, а не политик.

«Он человек из научного мира, более разумный. Научная степень много говорит о человеке. Я думаю, Карис будет наиболее умеренным и наиболее рациональным президентом их всех кандидатов, которые рассматривались на эту должность перед выборами. Но, опять же, каких-то изменений, тем более в положительную сторону, я думаю, в ближайшее время нельзя прогнозировать», — пояснил Артемов.

Он отметил, что не так давно произошла взаимная высылка российских и эстонских дипломатов в связи с задержанием сотрудника эстонского посольства после получения им материалов закрытого характера от российского гражданина. Кроме того, Эстония не признала выборы президента Белоруссии и отказалась от российских вакцин от COVID-19.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев считает, что Карис сохранит антироссийскую риторику.

«По поводу России в эстонской элите царит полное согласие, различаются только отдельные нюансы — насколько далеко можно зайти в русофобской истерике. Центристская партия менее агрессивно настроена по отношению к России, в какой-то степени социал-демократы менее агрессивно настроены, чем все остальные. Но дружественных сил там нет, это 100%», — пояснил Трухачев в беседе с «Газетой.Ru».

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