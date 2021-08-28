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Политика

«Нет паспорта, Кунашир, приплыл»

Япония отказала приплывшему россиянину в политическом убежище

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Ваас-Феникс Нокард

Ваас-Феникс Нокард

ТК Mash
Как и предсказывали эксперты, в Токио отказали гражданину РФ Ваасу Фениксу Нокарду в предоставлении политического убежища. Его выдворяют из Японии на основании «нарушения режима пребывания». Однако ему не предъявили обвинений в связи с незаконным пересечением границы между двумя государствами. В то же время в России проводится проверка по соответствующей статье — Нокарду теперь грозит до двух лет лишения свободы. О его прошлом и попытках получить другое гражданство — в материале «Газеты.Ru».

Миграционная служба Японии отказала Ваасу Фениксу Нокарду в политическом убежище. Россиянина, преодолевшего вплавь 24 км между островами Кунашир и Хоккайдо, 2 сентября экстрадируют на Сахалин. Ожидается, что его передадут консульству РФ уже на следующей неделе. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила «Комсомольская правда».

По данным издания, решение об отказе в предоставлении политического убежища было принято 27 августа. У миграционной службы города Саппоро не нашлось веских причин удовлетворить просьбу россиянина. Как отмечает источник «КП», Нокарда допросили, после чего согласились передать нарушителя российской стороне. При этом дипломатов к нашему соотечественнику так и не допустили.

Примечательно, что Нокарду не предъявили обвинений в связи с незаконным пересечением границы между двумя государствами. Его выдворяют из Японии на основании «нарушения режима пребывания».

Таким образом, прогнозы экспертов сбылись – в частности, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов говорил, что Токио не предоставит политическое убежище Нокарду. При этом он отмечал в эфире телеканала «360», что Япония фактически признает Кунашир российским, вернув беглеца домой — ведь согласно официальной позиции Токио получается, что Нокард «совершил поездку внутри страны — с одного острова на другой».

В то же время в России проводится проверка по статье о незаконном пересечении госграницы. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. По прибытию на родину Нокарду также предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Отметим, что эта попытка заполучить гражданство другой страны стала для Нокарда уже четвертой. Ранее его депортировали из Японии за нарушение режима пребывания, затем – из Таиланда по подозрению в подделке паспорта, а позднее – из Индонезии за нарушение визового режима.

О прошлом Вааса Феникса Нокарда известно не так много. Родился и вырос в Ижевске. По данным издания «Ридус», изначально он носил имя Владимир Мезенцев и состоял на учете у психиатра. Знакомые описывают его как человека замкнутого и немногословного, увлеченного японской культурой. На остров Кунашир Нокард переселился в 2018 году по программе «дальневосточного гектара», обосновался в заброшенном доме в селе Дубовое и жил случайными заработками.

На остров Хоккайдо он прибыл 20 августа. Нокарда передали работникам иммиграционного бюро. Позднее полиция нашла на берегу в районе поселка Сибецу гидрокостюм, в котором россиянин мог доплыть от Кунашира до Японии.

Как передает телеканал STV, один из местных жителей Сибецу встретил Нокарда перед тем, как его обнаружили представители власти. Россиянин говорил по-японски только отдельными словами. Встретив полицейских, он сказал: «нет паспорта, Кунашир, приплыл». По данным телеканала Hokkaido TV, в поселке гражданин РФ купил белье, рюкзак и обувь. Интересно, что расплатился он японскими иенами.

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