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В Японии нашли гидрокостюм, в котором житель Курил мог доплыть до Хоккайдо

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Полиция японского острова Хоккайдо нашла на берегу в районе поселка Сибецу гидрокостюм, в котором россиянин Ваас-Феникс Нокард мог доплыть от Кунашира до Японии. Об этом сообщил местный телеканал STV.

По данным СМИ, один из жителей Сибецу встретил россиянина перед тем, как его обнаружила полиция. Нокард говорил по-японски только отдельными словами. Встретив полицейских он сказал: «Нет паспорта, Кунашир, приплыл».

Кроме того, РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Hokkaido TV сообщает, что в поселке мужчина купил белье, рюкзак и обувь. При этом расплатился мужчина японскими иенами.

О том, что гражданин России самостоятельно приплыл в Японию с Курильских островов, чтобы подать заявление о предоставлении убежища, стало известно 22 августа. Как сообщают СМИ, его зовут Ваас-Феникс Кокард и он является владельцем «дальневосточного гектара». Предоставить информацию о беженце российским властям в Японии отказались.

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