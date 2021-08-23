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Политика

Миссия выполнима. Что известно о жителе Курил, бежавшем в Японию

В посольстве РФ раскрыли личность приплывшего на Хоккайдо россиянина

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Посольство России поставило перед японскими властями вопрос о допуске сотрудников генконсульства РФ к россиянину, приплывшему на остров Хоккайдо с Кунашира для получения политического убежища. По данным дипмиссии, речь идет о В.Ф. Нокарде. При этом в миграционном бюро в Саппоро от комментариев отказываются, не раскрывая местонахождение мужчины. В правительстве Японии указали, что отреагируют «надлежащим образом после подтверждения всех подробностей». О шансах Нокарда на предоставление убежища – в материале «Газеты.Ru».

Посольство РФ в Японии продолжает добиваться допуска дипломатов к россиянину, приплывшему с Кунашира на Хоккайдо. Его личность установлена, сообщили в понедельник, 23 августа, в дипмиссии.

«По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В.Ф. Нокарде. С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников генерального консульства РФ в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», — отмечается в заявлении посольства.

Добавим, что в миграционном бюро в Саппоро на просьбу корреспондента ТАСС сообщить о местонахождении россиянина и его дальнейших перспективах отказались от комментариев.

Кто уплыл из России

Нокард переехал на остров Кунашир из Удмуртии, выяснили российские СМИ. По предварительным данным, в море он вышел 17 августа, спустя трое суток его подобрали японские пограничники.

О некоем гражданине РФ, приплывшем на Хоккайдо в целях получения политического убежища, стало известно 20 августа. Как сообщило агентство Kyodo, его передали работникам иммиграционного бюро. Они должны либо выдать мужчине временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

Кроме того, он может обратиться с прошением об убежище к властям третьей страны, передает телеканал Nippon TV со ссылкой на сотрудников японской полиции.

22 августа в генконсульстве РФ в Саппоро заявили, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию российской стороне. В дипмиссии подчеркнули намерение добиться нужных сведений от Токио и встретиться с этим мужчиной, если его российское гражданство будет подтверждено.

«Полиция утверждает, что им ничего неизвестно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро», — указали в генконсульстве. Позднее в посольстве России в Японии заявили, что диппредставительство находится в тесном контакте с местными компетентными органами на предмет «выяснения соответствующих обстоятельств».

Как уплыл из России

Расстояние между российским Кунаширом и японским Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает плюс 15 градусов. При этом точных сведений о том, как именно россиянин смог добраться до территории Японии, пока нет.

По данным источника РИА «Новости», полное имя мужчины — Ваас Феникс Нокард.

«Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересек 24-километровый пролив вплавь», — рассказал собеседник агентства. По его данным, Нокард попросил знакомую продать его мотоцикл, а деньги отправить ему.

Собеседник агентства добавил, что мужчину ранее депортировали из Японии за нарушение визового режима, а также задерживали в Таиланде и Индонезии за подделку документов. По словам источника, три последних года на Курильских островах Нокард официально нигде не работал, а жил в основном в палатке.

Японские издания в свою очередь сообщили, что мужчина высадился на Хоккайдо в спортивном костюме с рюкзаком. Он добрался до ближайшего полицейского участка, где по-японски сказал, что у него нет паспорта и что он приплыл с Кунашира.

Местная газета «Хоккайдо синбун» указала, что россиянину 38 лет – по ее данным, с собой у него есть российское водительское удостоверение.

Как пишет «Интерфакс», уплывший в Японию россиянин является уроженцем Урала. При переезде на Курилы он взял с собой всего 7,5 тыс. рублей, а также одежду, продукты и инструменты.

«Он раньше жил на Урале. По интернету получил «дальневосточный гектар» на острове Кунашир в районе села Головнино и три года назад приехал к нам. Жил в селе Дубовое в заброшенном доме. Работал на подработках «там-сям» — ящики носил в магазинах, где-то на тракторе подрабатывал», — рассказали в администрации Южно-Курильского городского округа.

По словам источника агентства, мужчину искали в селе с 17 августа, а 19-го его задержали в японском городе Сибецу.

Политический вопрос

Правительство Японии изучает детали ситуации с гражданином РФ, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

«Мы в курсе информации о россиянине с острова Кунашир, которого полиция Хоккайдо передала в миграционное бюро в Саппоро. Речь идет о персональном случае, поэтому мы воздержимся от дальнейших комментариев. После подтверждения всех подробностей мы намерены реагировать надлежащим образом в сотрудничестве с имеющими к этому отношение ведомствами», — указал он.

Токио, скорее всего, не предоставит политическое убежище Нокарду, полагает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. «Япония никому политическое убежище не предоставляет. Не знаю, оформлено это законодательно или нет, но на практике Япония никогда никому политическое убежище не предоставляет», — рассказал он телеканалу «360».

Кистанов напомнил, что во времена СССР многие пытались сбежать в Японию, но в итоге оказывались в США. По его оценкам, японские власти немного «подержат россиянина у себя и найдут возможность его куда-нибудь пристроить»: либо отдадут третьей стране, либо вернут в РФ. Однако

в случае возвращения Нокарда домой Япония фактически признает Кунашир российским — ведь согласно официальной позиции Токио, россиянин «совершил поездку внутри страны — с одного острова на другой»,

добавил эксперт.

Спор вокруг Курил

Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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