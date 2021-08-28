Принципиальный вопрос. Почему Польша не пускает мигрантов из Белоруссии

На польско-белорусской границе уже три недели продолжается миграционный кризис. Польша не пустила десятки беженцев на свою территорию, а Белоруссия не забирает их обратно. Сами мигранты находятся в сложном положении — живут в палатках без доступа к туалетам. ЕС требует от Польши принять беженцев, но Варшава отказывается, обвиняя Минск в гибридной атаке с помощью нелегалов. Эксперты уверены, что от кризиса выиграет польская партия власти, поскольку оппозиция не имеет четкой линии по вопросу приема мигрантов.

Только за последние сутки польские пограничники пресекли попытки около 130 человек пересечь границу с Белоруссией. Варшава занимает жесткую позицию, отказывая мигрантам в доступе и заявляя о планах по строительству забора из колючей проволоки высотой в 2,5 метра на границе.

По версии Польши, приток мигрантов искусственно создан белорусскими властями и является гибридной атакой. Отчасти поэтому Варшава уже обратилась к Евросоюзу с предложение ввести новые санкции в отношении Минска, соответствующее обсуждение уже началось на уровне послов ЕС. При этом ряд СМИ не исключают, что попытки Польши по усилению европейского давления в отношении Белоруссии в данном случае могут быть успешны.

Что происходит на границе

Ситуация вокруг мигрантов на польско-белорусской границе, мягко говоря, оставляет желать лучшего. На данный момент более 30 человек находятся между пограничниками двух государств, так как Польша не хочет пускать к себе беженцев, а Белоруссия не собирается забирать их обратно. Как пишет Financial Times, почти половина мигрантов больны, у людей ограниченное количество пищи, живут они в палатках, доступа к туалету у них нет.

По предварительным данным, на границе двух государств преимущественно собрались мигранты из Афганистана и Ирака, но поступают сообщения и о беженцах из других государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. В польской погранслужбе отмечали, что с начала августа не дали более 1 тыс. мигрантов попасть на территорию Польши.

Бедственное положение беженцев вызывает смешанную реакцию внутри государства. Так, ряд активистов устраивали протесты у офисов погранслужбы Польши в Варшаве, а некоторые политики открыто критиковали власти за отказ в приеме мигрантов — правда, это мнение нельзя назвать популярным среди населения. По опросу IBRiS, почти 55% поляков поддерживают запрет на въезд нелегалов, а впустить беженцев хотят 38% респондентов. К слову, за строительство стены на границе с Белоруссией выступает 47% опрошенных, против этого — 44% поляков.

Впрочем, хоть большинство граждан страны и поддерживают политику властей в лице правящей партии «Право и справедливость», но некоторые все же пытаются помочь беженцам. К примеру, оппозиционный польский депутат Франтишек Стерчевски попытался прорваться через пограничников обеих стран, чтобы передать мигрантам посылку с едой и лекарствами, но был остановлен. Свой поступок он объяснил тем, что беженцы пьют воду из ручья и нуждаются в медикаментах.

Что делает Польша

Проблемы с мигрантами вызывают серьезную озабоченность у руководства Евросоюза, который призывает Польшу принять беженцев или как минимум направить им гуманитарную помощь. Однако Варшава считает, что мигранты находятся на белорусской территории и нарушать суверенитет соседнего государства не собирается — одну машину с гумпомощью поляки все же отправили, но ее не пропустили белорусские пограничники.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что жесткая позиция Польши по мигрантам вполне сочетается с политикой, которую власти проводят еще с миграционного кризиса 2015 года — тогда Польша с рядом других государств Восточной Европы отказалась пускать к себе беженцев. Так, замруководителя Центра гуманистических исследований РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская считает, что подобная политика дала партии «Право и справедливость» достаточно много голосов в поддержку со стороны населения.

«Поляки не очень заинтересованы в приеме мигрантов, в особенности с Ближнего Востока и Африки. С точки зрения Польши, она свой долг (по приему мигрантов) выполняет в другом направлении, принимая украинцев, белорусов и молдаван.

Если более глубоко смотреть на эти вопросы, то объясняется это демографическими проблемами и страхом утратить свою идентичность», — добавила эксперт.

Нынешний кризис серьезно осложнил внутриполитическую ситуацию, продолжила Петровская, поскольку люди оказались на границе в совершенно ужасных условиях и что-то делать надо, но власти и часть оппозиции заняли позицию по недопуску нелегалов — в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа».

«Есть левые и другие политические силы, которые обращают внимание на европейские ценности и то, что беженцам нужно оказывать какую-то помощь. Целый ряд политический сил давит на то, что нужно принимать какие-то меры, как минимум отправлять медицинскую помощь или питание. Но по большому счету оппозиция не имеет своей точки зрения, которая бы противостояла «Праву и справедливости», — отметила эксперт.

В то же время, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что Польша достаточно давно сопротивляется непосредственно против приема беженцев с Ближнего Востока и Африки, но охотно принимает мигрантов из Украины или Белоруссии.

«С мигрантами с Ближнего Востока и Африки есть две проблемы. Во-первых, сложно говорить об их квалификации и наличия у них образования. А во-вторых, они совершенно инокультурны, что для поляков серьезная проблема.

Конечно, мигрантам с Ближнего Востока все-таки удавалось проникнуть в Польшу, совсем железного занавеса нет. В основном, ее использовали как транзитную страну, чтобы через ее территорию попасть в Германию. Но основную массу желающих Польше все-таки удавалось блокировать», — пояснил эксперт.

По мнению Офицерова-Бельского, Евросоюз пытается сделать так, чтобы Польша все же приняла мигрантов, но вряд ли у Брюсселя получится заставить Варшаву изменить свою позицию по нелегалам.

«Никто не сможет заставить поляков изменить свою политику по мигрантам. Польша — одна из суверенных стран ЕС, даже в большей степени суверенной, чем некоторые другие. Полякам свой суверенитет отстаивать удается, они доказывают всем, что готовы за него бороться. Его сохранение — принципиальный вопрос для Польши и дело тут не только в мигрантах», — подчеркнул эксперт.

Кому это выгодно

Миграционный кризис совпал с не самым лучшим периодом в правлении партии «Право и справедливость». По последнему опросу IBRiS, под конец августа рейтинг партии власти снизился до 35,5%, хотя в конце июля этот показатель составлял 36,3%. Однако снижение было спровоцировано попыткой «Права и справедливости» провести через Сейм Польши поправки к закону о телерадиовещании, которые существенно ограничивали влияние иностранных СМИ в Польше.

Под удар попал крупнейший независимый телеканал TVN, частично финансируемый из США, что спровоцировало негативную реакцию Вашингтона, ЕС, польской оппозиции и даже общественности. Люди вышли на митинги в защиту телеканала и свободы слова, а оппозиция уличила власти в подкупе ряда депутатов, что в итоге стало крупным скандалом для правящей партии.

С точки зрения Оксаны Петровской из РИСИ, жесткая позиция по мигрантам в данном случае как раз играет в плюс «Праву и справедливости». По ее мнению, правящей партии в определенной степени удается сплотить электорат вокруг себя за счет риторики об опасности беженцев для Польши.

«Влияние «Права и справедливости» в последнее время достаточно сильно пошатнулось, в том числе из-за поправок в отношении СМИ. Это вызвало большое недовольство со стороны США, на которую во многом ориентируются поляки. Раскол в Сейме был очевиден, и было понятно, что правящая партия начала сдавать свои позиции. Однако кризис с беженцами может помочь партии власти из-за ее жесткой позиции и неспособности оппозиции выбрать какую-то другую линию. «Право и справедливость» многие годы воспитывали поляков, что нельзя пускать и допускать мигрантов с Ближнего Востока и Африки. И сейчас им говорят, что это угроза, с которой они будут решительно бороться», — резюмировала эксперт.