Принципиальный вопрос. Почему Польша не пускает мигрантов из Белоруссии

Только за последние сутки польские пограничники пресекли попытки около 130 человек пересечь границу с Белоруссией. Варшава занимает жесткую позицию, отказывая мигрантам в доступе и заявляя о планах по строительству забора из колючей проволоки высотой в 2,5 метра на границе.
По версии Польши, приток мигрантов искусственно создан белорусскими властями и является гибридной атакой. Отчасти поэтому Варшава уже обратилась к Евросоюзу с предложение ввести новые санкции в отношении Минска, соответствующее обсуждение уже началось на уровне послов ЕС. При этом ряд СМИ не исключают, что попытки Польши по усилению европейского давления в отношении Белоруссии в данном случае могут быть успешны.
Что происходит на границе
Ситуация вокруг мигрантов на польско-белорусской границе, мягко говоря, оставляет желать лучшего. На данный момент более 30 человек находятся между пограничниками двух государств, так как Польша не хочет пускать к себе беженцев, а Белоруссия не собирается забирать их обратно. Как пишет Financial Times, почти половина мигрантов больны, у людей ограниченное количество пищи, живут они в палатках, доступа к туалету у них нет.
По предварительным данным, на границе двух государств преимущественно собрались мигранты из Афганистана и Ирака, но поступают сообщения и о беженцах из других государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. В польской погранслужбе отмечали, что с начала августа не дали более 1 тыс. мигрантов попасть на территорию Польши.
Бедственное положение беженцев вызывает смешанную реакцию внутри государства. Так, ряд активистов устраивали протесты у офисов погранслужбы Польши в Варшаве, а некоторые политики открыто критиковали власти за отказ в приеме мигрантов — правда, это мнение нельзя назвать популярным среди населения. По опросу IBRiS, почти 55% поляков поддерживают запрет на въезд нелегалов, а впустить беженцев хотят 38% респондентов. К слову, за строительство стены на границе с Белоруссией выступает 47% опрошенных, против этого — 44% поляков.
Впрочем, хоть большинство граждан страны и поддерживают политику властей в лице правящей партии «Право и справедливость», но некоторые все же пытаются помочь беженцам. К примеру, оппозиционный польский депутат Франтишек Стерчевски попытался прорваться через пограничников обеих стран, чтобы передать мигрантам посылку с едой и лекарствами, но был остановлен. Свой поступок он объяснил тем, что беженцы пьют воду из ручья и нуждаются в медикаментах.
Что делает Польша
Проблемы с мигрантами вызывают серьезную озабоченность у руководства Евросоюза, который призывает Польшу принять беженцев или как минимум направить им гуманитарную помощь. Однако Варшава считает, что мигранты находятся на белорусской территории и нарушать суверенитет соседнего государства не собирается — одну машину с гумпомощью поляки все же отправили, но ее не пропустили белорусские пограничники.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что жесткая позиция Польши по мигрантам вполне сочетается с политикой, которую власти проводят еще с миграционного кризиса 2015 года — тогда Польша с рядом других государств Восточной Европы отказалась пускать к себе беженцев. Так, замруководителя Центра гуманистических исследований РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская считает, что подобная политика дала партии «Право и справедливость» достаточно много голосов в поддержку со стороны населения.
«Поляки не очень заинтересованы в приеме мигрантов, в особенности с Ближнего Востока и Африки. С точки зрения Польши, она свой долг (по приему мигрантов) выполняет в другом направлении, принимая украинцев, белорусов и молдаван.
Если более глубоко смотреть на эти вопросы, то объясняется это демографическими проблемами и страхом утратить свою идентичность», — добавила эксперт.
Нынешний кризис серьезно осложнил внутриполитическую ситуацию, продолжила Петровская, поскольку люди оказались на границе в совершенно ужасных условиях и что-то делать надо, но власти и часть оппозиции заняли позицию по недопуску нелегалов — в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа».
«Есть левые и другие политические силы, которые обращают внимание на европейские ценности и то, что беженцам нужно оказывать какую-то помощь. Целый ряд политический сил давит на то, что нужно принимать какие-то меры, как минимум отправлять медицинскую помощь или питание. Но по большому счету оппозиция не имеет своей точки зрения, которая бы противостояла «Праву и справедливости», — отметила эксперт.
В то же время, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что Польша достаточно давно сопротивляется непосредственно против приема беженцев с Ближнего Востока и Африки, но охотно принимает мигрантов из Украины или Белоруссии.
«С мигрантами с Ближнего Востока и Африки есть две проблемы. Во-первых, сложно говорить об их квалификации и наличия у них образования. А во-вторых, они совершенно инокультурны, что для поляков серьезная проблема.
Конечно, мигрантам с Ближнего Востока все-таки удавалось проникнуть в Польшу, совсем железного занавеса нет. В основном, ее использовали как транзитную страну, чтобы через ее территорию попасть в Германию. Но основную массу желающих Польше все-таки удавалось блокировать», — пояснил эксперт.
По мнению Офицерова-Бельского, Евросоюз пытается сделать так, чтобы Польша все же приняла мигрантов, но вряд ли у Брюсселя получится заставить Варшаву изменить свою позицию по нелегалам.
«Никто не сможет заставить поляков изменить свою политику по мигрантам. Польша — одна из суверенных стран ЕС, даже в большей степени суверенной, чем некоторые другие. Полякам свой суверенитет отстаивать удается, они доказывают всем, что готовы за него бороться. Его сохранение — принципиальный вопрос для Польши и дело тут не только в мигрантах», — подчеркнул эксперт.
Кому это выгодно
Миграционный кризис совпал с не самым лучшим периодом в правлении партии «Право и справедливость». По последнему опросу IBRiS, под конец августа рейтинг партии власти снизился до 35,5%, хотя в конце июля этот показатель составлял 36,3%. Однако снижение было спровоцировано попыткой «Права и справедливости» провести через Сейм Польши поправки к закону о телерадиовещании, которые существенно ограничивали влияние иностранных СМИ в Польше.
Под удар попал крупнейший независимый телеканал TVN, частично финансируемый из США, что спровоцировало негативную реакцию Вашингтона, ЕС, польской оппозиции и даже общественности. Люди вышли на митинги в защиту телеканала и свободы слова, а оппозиция уличила власти в подкупе ряда депутатов, что в итоге стало крупным скандалом для правящей партии.
С точки зрения Оксаны Петровской из РИСИ, жесткая позиция по мигрантам в данном случае как раз играет в плюс «Праву и справедливости». По ее мнению, правящей партии в определенной степени удается сплотить электорат вокруг себя за счет риторики об опасности беженцев для Польши.
«Влияние «Права и справедливости» в последнее время достаточно сильно пошатнулось, в том числе из-за поправок в отношении СМИ. Это вызвало большое недовольство со стороны США, на которую во многом ориентируются поляки. Раскол в Сейме был очевиден, и было понятно, что правящая партия начала сдавать свои позиции. Однако кризис с беженцами может помочь партии власти из-за ее жесткой позиции и неспособности оппозиции выбрать какую-то другую линию. «Право и справедливость» многие годы воспитывали поляков, что нельзя пускать и допускать мигрантов с Ближнего Востока и Африки. И сейчас им говорят, что это угроза, с которой они будут решительно бороться», — резюмировала эксперт.