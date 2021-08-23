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Политика

Польша отгородится забором от Лукашенко

Белоруссия обвинила Польшу в пограничном конфликте

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Польские военные у границы с Белоруссией, 22 августа 2021 года

Польские военные у границы с Белоруссией, 22 августа 2021 года

Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta/via Reuters
Польша объявила о планах возвести стену с колючей проволокой на границе с Белоруссией, чтобы избежать развития миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил соседей в разжигании конфликта, поскольку, по его словам, именно поляки перебрасывали следовавших в Германию беженцев к белорусской границе. Десятки мигрантов кочуют там уже несколько недель без определенного статуса.

Новый забор

Конфликты из-за мигрантов на белорусско-польской границ в последнее время происходят регулярно. На протяжении нескольких недель около 30 мигрантов остаются на границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве под охраной белорусских пограничников с одной стороны и польских с другой. При этом с каждым днем наплыв беженцев усиливается, и ни одна из стран не намерена размещать их у себя.

Согласно официальной позиции Белоруссии, в конфликте виновата Польша, которая, по мнению президента Александра Лукашенко, и является провокатором. Глава государства рассказал, что поляки якобы отловили на своей территории около 50 беженцев, которые направлялись в Германию, и, применив оружие, выдавили их на территорию Белоруссии.

«Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт, нарушив государственную границу Белоруссии», — сказал Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Теперь эти мигранты уже несколько суток находятся под открытым небом на границе без воды и еды. «Сегодня мне надо думать, что с ними делать», — заявил белорусский президент.

Лукашенко связывает ухудшение обстановки на границе с ситуацией в Афганистане, откуда тысячи граждан бегут после прихода талибов (организация запрещена в России). Через Белоруссию они следуют на Запад, где, как отметил глава государства, «их обещали принять».

Польша со странами-партнерами Балтии придерживаются другой версии. Польское правительство опубликовало совместное заявление, в котором назвало миграционной кризис спланированной и организованной «гибридной войной Минска против Евросоюза». Там считают, что Белоруссия должна взять на себя ответственность за людей, которых якобы перебрасывала на границу в соседние государства, и призывают Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев вмешаться в конфликт.

«Использование мигрантов для дестабилизации соседних государств является явным нарушением международного права и квалифицируется как гибридная атака против Литвы, Латвии и Польши, а, следовательно, и против всего Европейского союза», — говорится в документе.

После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что власти республики приняли решение возвести забор высотой 2,5 м на границе с Белоруссией, чтобы обезопасить себя от беженцев.

Он не уточнил, какой протяженностью, на какие средства и чьими силами будет сооружаться барьер, но пообещал предоставить подробности в ближайшее время.

«В помощь пограничной службе будет привлечено больше военнослужащих», — добавил министр в сообщении в своем Twitter.

Белоруссия не против

О планах возвести стену с колючей проволокой на границе с Белоруссией (протяженностью около 678,8 км) ранее уже сообщала Литва, однако преградой остается денежный вопрос, а именно — высокие затраты на строительство: литовские официальные лица оценили их более чем в €152 млн.

В связи с этим вскоре проект ожидаемо забуксовал: прибалтийская страна неоднократно намекала, что ждет помощи от Евросоюза, а на прошлой неделе премьер-министр Ингрида Шимоните подтвердила, что у Литвы отрицательный баланс госбюджета, потому забор если власти и смогут начать строить, то только в кредит.

В то же время в Белоруссии не против защиты государственной границы с помощью забора, хотя Лукашенко и посоветовал соседям «возводить мосты, а не стены». Еще в июле глава МИД Белоруссии Владимир Макей подтвердил, что правительство не намерено вмешиваться в планы соседних государств по строительству заборов и мешать этому.

Впоследствии же Лукашенко также поручил силовикам усилить работу по охране границы на фоне наплыва мигрантов, заявив о необходимости «закрыть каждый метр границы». В ходе восьмичасовой пресс-конференции 9 августа президент заявил, что Белоруссия, несмотря на провокационные «акции» Польши и Литвы, не собирается давать ответную реакцию.

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