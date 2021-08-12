«Позорный акт»: Польша лишает жертв Холокоста имущества

Польский сенат принял законопроект, фактически лишающий евреев возможности вернуть собственность, которую они потеряли во время Второй мировой войны и в послевоенное время. В Федерации еврейских общин России «Газете.Ru» заявили, что документ свидетельствует о сохранении антисемитских настроений в Польше. Решение польских законодателей также раскритиковали в Израиле и США. Эксперты объясняют, что Варшава таким образом пытается стереть неприятные страницы своей истории.

Принятый польским сенатом законопроект об ограничении срока реституции — это симптоматическое событие для новейшей истории Польши, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

«В первую очередь, это свидетельствует о трудностях исторического самоопределения Польши, но и, к сожалению, о сохранении или искусственном поощрении антисемитских настроений. Новый законопроект одновременно гарантирует реституцию и тут же ограничивает срок, по которому можно взыскать возвращение имущества, что говорит не столько о логическом противоречии, сколько о мотивах закона. Очевидно, что здесь они продиктованы не восстановлением справедливости, не реабилитацией своей истории, но сиюминутными обстоятельствами», — добавили в организации.

«Сохранение такой политики в долгосрочной перспективе и в контексте международных отношений абсолютно не выигрышно для самой Польши. Все, кому дорога память о событиях Второй мировой войны, не могут не увидеть моральную проблему в этом законе», — подчеркнули в Федерации еврейских общин.

В чем суть польского законопроекта

Сенат Польши одобрил законопроект об ограничении срока реституции для жертв Холокоста 11 августа в качестве поправок в Кодекс административного судопроизводства. Изменения предполагают введение механизма, согласно которому по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, включающего право собственности на имущество, его нельзя будет оспорить.

По сути, это решение лишает потомков жертв Холокоста даже теоретической возможности вернуть имущество, конфискованное во время войны нацистами и в послевоенный период, поскольку суды Польши смогут закрывать подобные дела под предлогом истечения срока давности.

К слову, это затрагивает и поляков, добивающихся удовлетворения претензий на свое довоенное имущество. Граждане страны получили соответствующие гарантии еще во время существования социалистической Польской Народной Республики. Если президент Польши подпишет поправки, они также могут получить отказ в суде.

Международная реакция

Законопроект спровоцировал негативную реакцию со стороны США и Израиля. Тель-Авив официально назвал действия Варшавы аморальными, охарактеризовав ограничения прав уцелевших от Холокоста на реституцию как «ужасную несправедливость».

«Этот аморальный закон нанесет серьезный ущерб отношениям между нашими государствами. Мы со всей серьезностью относимся к попытке предотвратить возвращение законным владельцам собственности, украденной у евреев нацистами и их пособниками в период Холокоста в странах Европы. Никакой закон не изменит историю, и этот позорный акт не сотрет ужас Холокоста и память о нем», — заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.

В США выразили серьезную озабоченность решением Польши, призвав президента Анджея Дуду не подписывать законопроект и направить его в Конституционный трибунал Польши. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, одобренный польским парламентом законопроект противоречит тем принципам и ценностям, за которые выступают современные демократические страны.

«Мы настоятельно призываем правительство Польши продемонстрировать свою приверженность этим общим принципам не только на словах, но и на деле <…> Парламент Польши принял закон, серьезно ограничивающий процесс реституции имущества жертв Холокоста и членов их семей, других владельцев еврейской и нееврейской собственности, незаконно конфискованной в коммунистическую эпоху Польши», — добавил госсекретарь США.

По версии Блинкена, Польше необходимо принять всеобъемлющий закон для урегулирования претензий в отношении конфискованного имущества, который бы позволил обеспечить справедливую компенсацию для пострадавших от незаконных конфискаций.

«До тех пор, пока такой закон не будет принят, путь к компенсациям не должен быть закрыт для новых исков или тех, которые ожидают решения в административных судах», — подчеркнул глава Госдепа.

Позиция Варшавы

Справка Польша — последняя страна Евросоюза, в которой нет национального законодательства о реституции и выплатах компенсаций евреям за собственность, конфискованную период Второй мировой или в послевоенное время. При этом в 2009 году польские власти вместе с 45 другими странами Европы подписали Терезинскую декларацию, согласно которой государства-подписанты взяли на себя обязательства вернуть в порядке реституции или компенсации отнятые у жертв Холокоста активы, религиозные объекты и частную... Читать дальше

Однако в Польше утверждают, что принятые поправки не направлены против кого-либо, а лишь восстанавливают соблюдение законов страны и Конституции. По словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, в обвинениях Израиля наблюдается приоритет внутренней политики над международными отношениями.

«В политическом дискурсе в Израиле преобладают отношения либо критические по отношению к Польше, либо прямо антипольские. Многие политики в Израиле считают, что им выгодно разжигать спор с Польшей, потому что благодаря этому они могут получить большую поддержку во внутренней политике», — указал заместитель главы МИД Польши.

Проблемы с Израилем и отчасти с США из-за спорных законопроектов в отношении Холокоста у Польши возникают далеко не первый раз. К примеру, в 2018 году польские законодатели приняли акт о Холокосте, который предусматривал введение ответственности за «фальсификацию истории». А именно упоминания польских преступлений во время Второй мировой войны, в частности, участие в уничтожении польских евреев.

Акт предусматривал лишение свободы на срок до трех лет — за выставление поляков соучастниками нацистских преступлений и использование словосочетания «польские лагеря смерти». Это решение стало серьезным ударом для отношений Польши и Израиля. В итоге под давлением США спорный акт был отменен. Правда, несколько экспертов, писавших об уничтожении евреев в Польше, успели обвинить в клевете и через суд обязали принести официальные извинения.

Переиначивание истории

Особый интерес США к действиям Польши в отношении жертв Холокоста обусловлен так называемым «Актом 447», принятым Конгрессом в 2018 году. Согласно документу, США обязаны следить за обеспечением компенсации утраченного в годы Холокоста еврейского имущества по всему миру, и в данном случае внимание к поправкам по реституции вполне понятно.

Как заявила в беседе с «Газетой.Ru» замруководителя Центра гуманистических исследований РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская, закон о реституциях в США достаточно своеобразный, поскольку дает возможность возвращать имущество не только семьям и наследникам, но и еврейским организациям — для Польши это очень сложный момент.

«Исполнять этот закон США в Варшаве не собираются и ищут любые лазейки, чтобы выйти из этой системы и не возвращать имущество, которое было отнято в годы Второй мировой войны у евреев. Польша хочет уйти от ответственности и сохранить свой позитивный облик в мире — как борца с нацизмом без негативных моментов в своей истории. Лозунг правящей партии «Право и справедливость» заключается в том, что поляки являются уникальным народом и никто не имеет право ставить под сомнение его историю, очернять ее или видеть в ней какие-то негативные моменты. Естественно, о евреях они помнить не хотят и желают стереть это из своей истории», — пояснила эксперт.

При этом позиция США по Холокосту сходится с видением России, продолжила Петровская. Российской стороне не нравится то, что происходит в Польше, в том числе замалчивание участия поляков в уничтожении евреев.

«Россия, естественно, будет поддерживать Израиль, который явно не рад польским поправкам по реституции. Однако США, по сути, единственная сила, которая может надавить на Польшу для отказа от этого законопроекта. Дело в том, что польские власти проводят проамериканскую политику, поэтому у Вашингтона есть шанс повлиять на Варшаву», — сказала эксперт.

Впрочем, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что действия Польши в отношении реституции — вопрос сложный. По его словам, к этой теме привязан целый ряд других моментов, к примеру, требование компенсаций от России по «Катынским расстрелам».

«Недавно многие польские политические деятели заявляли о том, что родственники и потомки жертв Катыни имеют право на некие компенсации. А также говорили об интернированных работниках советских лагерей. Трудно себе представить, чтобы такие претензии реализовались, но они все же были в Польше. Зачем же Польша принимает закон об ограничении по срокам реституций жертвами Холокоста — сказать трудно. Вряд ли Польша хочет переписать историю такими законопроектами, никто не отрицает геноцид еврейского народа и не преумаляет ужаса этой трагедии. Ограничение сроков по выплатам компенсаций в данном случае совершенно другой вопрос», — резюмировал эксперт.