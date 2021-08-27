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Политика

«Все воюют против всех»: что ждет Афганистан после терактов

Кто и почему устроил серию взрывов в районе аэропорта Кабула

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Reuters
Афганское отделение «Исламского государства*» (организация запрещена в России) совершило серию терактов в районе аэропорта Кабула, погибли более 100 человек. США уже пообещали отомстить ИГ, а талибы* открестились от своей ответственности за инцидент. При этом отделение «Исламского государства» в Афганистане создали радикальные представители «Талибана» (движение запрещено в России) еще шесть лет назад. Эксперты не исключают, что талибы попытаются устранить своих конкурентов или договориться с ними, но шансов на стабилизацию ситуации у них не слишком много.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил «Газете.Ru», что России не следует ввязываться в ситуацию в Афганистане на фоне серии терактов в районе аэропорта Кабула. По его словам, ни помогать кому-то, ни наносить удары российской стороне не следует.

Вечером 26 августа в районе аэропорта Кабула произошло как минимум два взрыва, в результате атаки погибли более 100 человек и свыше 150 пострадали. Среди жертв оказались гражданские лица, а также 13 американских солдат и несколько боевиков радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», которое захватило Афганистан.

Ответственность за теракты в Кабуле на себя взяла террористическая организация «Исламское государство». По информации Reuters, атаку осуществило афганское отделение группировки под названием «Исламское государство — Хорасан». Как отмечали в Пентагоне, это ответвление ИГ (организация запрещена в России) угрожало терактом в аэропорту Кабула с момента перехода Афганистана под контроль талибов.

«Американцы и натовцы сильно проиграли. И эти взрывы только усугубляют ситуацию из-за гибели военных США. ИГ и «Талибан» никакие не друзья, и у них безусловно будет война в Афганистане. Нам пока никому помогать сейчас (с борьбой с ИГ) не надо, и бомбить никого не надо. Нам нужно осмотреться и посмотреть, что будет», — считает Виктор Заварзин.

По мнению депутата, ИГИЛ пытается подпортить обстановку талибам, поэтому теракты на территории Афганистана, скорее всего, будут продолжаться — разобраться с этими атаками «Талибан» должен самостоятельно.

«ИГ пытается им подпортить ситуацию, конечно, теракты будут продолжаться. Талибы должны пресекать эти атаки сами. На мой взгляд, ИГ теперь будет терроризировать Афганистан. В Афганистане сейчас может быть всякое, потому что талибы не управляют страной. Россия занимает правильную позицию, ведем переговоры со странами Центральной Азии и работаем с ними по укреплению границ», — подчеркнул Заварзин.

При этом Россия официально осудила террористические акты в Кабуле, о чем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва призывает ускорить содействие афганцам в формировании инклюзивного переходного правительства на фоне ухудшения ситуации в стране.

Помимо российской стороны, теракты в аэропорту Кабула также осудили множество других государств. В частности, президент США Джо Байден пообещал найти и наказать ответственных за атаку, в которой погибли американские солдаты. При этом глава Белого дома уверен, что талибы не помогали боевикам ИГ в организации теракта. Сам «Талибан» также осудил атаку и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Кто стоит за терактами в Кабуле

На данный момент США готовят планы ударов по силам ИГ в Афганистане, о чем опять-таки говорил американский лидер. Однако насколько они будут успешными, большой вопрос, поскольку информации о расположении ответвления «Исламского государства» в Афганистане почти нет. Сама группировка «Исламское государство — Хорасан» появилась как ответвление основной ИГ в Афганистане и Пакистане.

Основателями движения называют афганских и пакистанских представителей «Талибана», которые следовали более радикальной и жесткой трактовке исламского права.

Согласно июльскому отчету экспертов ООН, численность «Исламского государства — Хорасан» колеблется в районе 1.5 — 2 тыс. человек. Специалисты уверены, что группировка рассматривает Афганистан в качестве базы для распространения влияния ИГ на Центральную и Южную Азию в целях реализации проекта создания «великого халифата».

Как заявил «Газете.Ru» старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, изначально ИГ в Хорасане образовывали бойцы «Талибана», которые отпочковались от организации в 2014 году, когда материнский ИГ взял Мосул.

«По их численности есть самые разные оценки. Кто-то говорить 3 тыс. человек, кто-то 1 тыс., а кто-то — не больше 500 человек. Оценить реальную их мощность не представляется возможным, поскольку там наблюдается постоянная текучка кадров — боевики переходят из одной группировки в другую», — отметил эксперт.

С точки зрения Чупрыгина, теракты в районе аэропорта Кабула стали ответом ответвления ИГ на обещания талибов не дать «Исламскому государству» и «Аль-Каиде (организация запрещена в России)» (обе организации запрещены в России) возможности вести террористическую деятельность с территории Афганистана.

«Теракт стал ответом на эти заявления, чтобы доказать отсутствие контроля талибов над ИГИЛ. Сами взрывы же, скорее всего, были направлены не против американцев или западных сил, а против толпы вообще, дабы посеять панику», — добавил эксперт.

В то же время, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар уверен, что

атаки ударили по репутации талибов, которые пытались сформировать определенный имидж после взятия Афганистана под контроль.

«Талибан» хвалился тем, что больницы пусты и раненых нет после захвата власти. Однако теперь кабульские больницы переполнены, что бьет по позиции талибов. В итоге теракты создали большие трудности», — указал эксперт.

Будут ли талибы воевать с ИГ

Противостояние между талибами и «Исламским государством» можно считать установленным фактом, на официальном уровне группировки заявляют о войне друг с другом еще с 2015 года. Как заявил представитель НАТО Стефано Понтекорво, теперь Кабул может стать полем битвы между «Талибаном» и ИГ.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, в целом, подтверждают не лучшие отношения между двумя группировками, но все же не ожидают каких-либо полномасштабных боевых действий между ИГ и талибами в Афганистане. Так, Андрей Чупрыгин из ВШЭ отметил, что «Талибан» давно и достаточно самозабвенно воюет с «Исламским государством».

«ИГ рассматривает Афганистан как территорию для своих операций, а не просто убежище, как это делает «Аль-Каида». То есть ИГИЛ пытается конкурировать с талибами за территориальный авторитет в стране. «Талибан» очень нервно воспринимает эти попытки, и этому талибы сопротивляются очень сильно. При этом ИГ в Афганистане не имеет опыта полномасштабных, фронтовых боевых действий, так что они в атаку не ходят. От них стоит ожидать терактов с максимальными потерями среди мирного и не мирного населения», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Омар Нессар из Центра изучения современного Афганистана считает, что однозначно говорить о войне между «Талибаном» и «Исламским государством» нельзя. По его словам, между сторонами наблюдались вооруженные стычки на юге страны, но с севера поступали сообщения о сотрудничестве.

«Более того, во время празднования Дня Ашура в Кабуле под талибским контролем не было никаких нападений ИГ, хотя это праздник афганских шиитов, которые традиционно становились целью атак «Исламского государства». На мой взгляд, талибы попытаются договорится с ИГ в данном случае», — подчеркнул эксперт.

Что будет дальше

В подобных условиях основной вопрос — как будет развиваться ситуация после серии терактов ИГ. На данный момент из Кабула последовательно поступает информация о новых жертвах атаки, так как врачам не удается спасти пострадавших с наиболее серьезными травмами. Местные СМИ также указывали на инцидент со стрельбой у кабульского аэропорта, где, несмотря на теракты, продолжается эвакуация западных сил из Афганистана.

С точки зрения Андрея Чупрыгина из ВШЭ, на данный момент нельзя исключать новых терактов со стороны ИГ в Кабуле, они, в целом, будут продолжаться до тех пор, пока у группировки есть свои ячейки в Афганистане.

«Их интенсивность будет зависеть от того, насколько эффективно «Талибан» будет создавать структуру безопасности, которая будет выискивать и уничтожать эти самые ячейки ИГ. Вряд ли у талибов есть возможности эффективно с этим справляться. Бороться с ячейками ИГ очень сложно, для этого нужен разветвленный аппарат безопасности, информаторы и так далее», — отметил эксперт.

При этом Чупрыгин указал на еще одну проблему Афганистана — внутренние противоречия и разделение страны по этническому признаку, что может привести к негативным последствия в перспективе.

«Афганцы раздираемы внутренними противоречиями и все воюют против всех, преследуя свои племенные и клановые интересы. Они объединяются вместе только во время войны против иностранного врага, который сейчас как раз уходит из страны. По сути, афганцы остаются сами с собой и теперь вопрос — начнут ли они воевать друг с другом за свои клановые интересы. Все же Афганистан не то место, где можно долго и успешно устанавливать зонтичное влияние религии. Временно это возможно, но в долгую главную роль играют этнические взаимоотношения. Талибы — пуштуны, хотя их большинство в стране, но их не настолько много, чтобы они чувствовали себя спокойно и вальяжно», — резюмировал эксперт.

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