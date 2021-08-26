«Президент прекрасно знает, что такое борьба с терроризмом»

Сразу несколько взрывов произошло в четверг в Кабуле и его пригородах. Число жертв приближается к сотне человек и продолжает расти. Среди убитых американские военные. Западные СМИ сообщают, что ответственность по крайней мере за часть терактов берет на себя запрещенное в РФ «Исламское государство». На американских телеканалах аналитики констатируют, что администрация Джо Байдена, судя по всему, утратила контроль за развитием событий в Афганистане. В сложившейся ситуации возрастает угроза для рубежей России. Эксперты, опрошенные вечером в четверг «Газетой.Ru» подчеркнули, что Владимир Путин — по сути, единственный в мире политик, который знает, как следует бороться с терроризмом, а безопасность России в настоящее время зависит от трех человек: Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы МИДа Сергея Лаврова.

Конфликт всех против всех

Напомним, что Путин отверг даже мысль о том, чтобы участвовать в каких-либо военных действиях.

На съезде «Единой России» в начале недели глава государства прямо заявил: «Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши Вооружённые Силы в конфликт «всех против всех».

Как хорошо известно, в Советском Союзе при КПСС страна уже потеряла более 15 000 солдат и офицеров – молодых мужчин и отцов. «Мы извлекли необходимые уроки», — подчеркнул Владимир Путин.

А Сергей Шойгу уже вывез из Афганистана россиян, и сделано это было быстро и профессионально – без давки, без людей на шасси самолётов, как это произошло у американцев.

Кроме того, Путин исключил возможность размещения беженцев из Афганистана в соседних с Россией странах Центральной Азии, ведь таким способом террористы — под видом беженцев — могли бы проникнуть и в Россию.

«Наши западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса», - сказал Путин ещё в воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Президент добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ОДКБ и на других площадках, а Россия находится в постоянном контакте с партнерами из среднеазиатских республик.

«Они так или иначе являются нашими ближайшими партнерами и союзниками. У нас с ними есть общие границы, но нет визовых ограничений. Представьте себе: в любую из этих стран въехали беженцы, кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы. А у нас с этими ближайшими союзниками даже нет никаких визовых ограничений», — цитирует ТАСС президента РФ.

«Да граница-то какая? Тысячи километров! Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?» - обратил внимание Путин.

«У США богатый опыт использования исламистов»

Выражая соболезнования жертвам взрывов, нельзя не отметить, что последние теракты в Кабуле показывают, чего стоит борьба с терроризмом которую два десятилетия успешно, по их словам, вели в Афганистане американцы, заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

«К слову, и без всякого теракта за последние несколько дней в аэропорту погибли около 50 афганцев. Американцы оказались не способными обеспечить безопасность даже в аэропорту, — отметил он в интервью «Газете.Ru». — Мы, к счастью, успели, вывезти всех своих граждан, пожелавших уехать».

«Не исключено, что теракт станет для США поводом свернуть эвакуацию местных и отправиться восвояси, стряхнув с крыльев самолетов ставших ненужными афганских помощников», - предположил Саблин.

«Наша страна хорошо понимает риски для региональной стабильности при таком резком изменении ситуации в Афганистане. Я думаю, что сейчас угрозы прямого военного вторжения талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) в страны Средней Азии нет. Талибы* неоднократно заверяли, что соседям не надо об этом беспокоиться. На самом деле у них уже опыт мирного сосуществования с талибами* в годы их нахождения у власти», - напомнил парламентарий.

«Дестабилизацией обстановки в регионе, в России и Китае грозят скорее боевики «Исламского государства»**, которых заботливо завозили сюда из Сирии американцы, чтобы использовать в своих целях. У США богатый опыт использования радикальных исламистов против своих противников, - подчеркнул Саблин. — Россия, как и Китай, сохраняет способность вести диалог со всеми сторонами, сохранить рычаги влияния, выступить в роли посредников в хаосе, оставленном после себя американцами».

«Путин демонстрирует взвешенность»

Российские официальные представители давным-давно предупреждали о том, что Ближний Восток превращается в нестабильную зону, зону повышенного риска и угроз для всего мира, отметил в свою очередь президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин.

«Этот теракт говорит об обострении внутренней борьбы в Афганистане. Афганистан — это такое специфическое государство, где местное население из поколения в поколение живет войной. Поэтому это говорит о том, что история, которую мы сейчас видим, только начинается, история внутренней борьбы за власть, которая присуща этому государству на протяжение многих десятилетий. Как крайнее проявление этой борьбы, вот пример — это сегодняшняя точка отсчета», — заметил Аничкин.

На фоне той растерянности, которую сейчас проявляют лидеры практически всех ведущих стран, поведение и высказывания российских лидеров отличается достаточно взвешенным, разумным и прагматичным, в хорошем плане, подходом к данной проблеме, убежден он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров четко обозначил отношение РФ к этому конфликту, напомнил Аничкин.

«Первое — мы не допускаем в страну никаких лиц, относящихся к террористам, экстремистам для того, чтобы не допустить этот хаос на территорию нашей страны. Второе, как вывод из предыдущего — мы не даем визы беженцам, которые не подходят по критерии для нормальных обычных граждан. Третье — наша страна не будет ввязываться в этот конфликт, потому что у нас есть пример 80-х годов. И самое главное — уберечь наше государство от внешних угроз», — отметил он.

«На самом деле, наш президент сейчас показывает достаточную взвешенность решений. Это демонстрирует колоссальный опыт человека, который прекрасно знает, что такое борьба с терроризмом», - резюмировал Аничкин.

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*Движение «Талибан» запрещено в России.

**«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) запрещено в России.