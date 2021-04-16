Узурпация власти: зачем Демпартия затевает реформу Верховного суда

В Конгресс США внесли законопроект о реформе Верховного суда, который предполагает расширение состава судей с девяти членов до 13. Документ подготовили представители Демократической партии, объяснив это решение необходимостью сломать консервативный контроль над ВС, поскольку на данный момент шесть представителей суда – консерваторы, и лишь трое — либералы.

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Параллельно с рассмотрением этого законопроекта идет работа двухпартийной комиссии по изменению Верховного суда, запущенная президентом США Джо Байденом. Группа экспертов, в том числе в области права, за шесть месяцев должна дать ответ на ряд ключевых политических вопросов — в особенности по треку расширения состава ВС и лишения судей пожизненного срока полномочий.

Возможность введения ограничений на срок полномочий для судей также активно продвигают демократы — зачастую такие предложения звучат со стороны так называемого «левого крыла» партии. Байден запуском комиссии выполнил предвыборное обещание, данное его однопартийцам, обеспокоенным контролем консерваторов над ВС.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, стремление демократов расширить число судей Верховного суда связано исключительно с политической конъюнктурой, а также поляризацией американской политической системы и общества.

«Поляризация действительно беспрецедентная в условиях последних десятилетий, в таких условиях разброс мнений между демократами и республиканцами носит фундаментальный характер — зачастую они придерживаются просто противоположных взглядов в отношении важнейших вопросов развития США.

В Демпартии опасаются, что в таких условиях ВС будет блокировать их реформы, которые они собираются проводить в рамках законодательного процесса», — добавил эксперт.

Подавляющее большинство в Верховной суде принадлежит, грубо говоря, республиканцам, потому что шесть членов ВС были назначены президентами из Республиканской партии. Больше всех тут повезло Дональду Трампу: за один президентский срок он смог назначить трех новых судей.

В свою очередь профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин отметил, что демократы пытаются сделать все для того, чтобы Республиканская партия не смогла вернуться к власти в США.

«Они хотят раз и навсегда застолбить фактически однопартийную систему в США и получить полный контроль.

Демократы заполучили Белый дом и фактически контролируют Конгресс, с минимальным перевесом в Сенате, а вот Верховный суд не у них. Поэтому они пытаются что-то сделать, в частности, расширить состав, чтобы заполнить новые места своими кандидатами», — указал эксперт.

Лишение независимости

Разногласия между республиканцами и демократами из-за Верховного суда тянутся еще с 2016 года. Тогда Сенат под контролем Республиканской партии отказался рассматривать кандидата президента Барака Обамы на вакантное место в ВС. Претендентом президента-демократа был Меррик Гарланд, а место освободилось в результате смерти судьи-консерватора Антонина Скалиа.

Тем не менее республиканцы отказали кандидату Обамы в назначении, впоследствии предоставив эту возможность Дональду Трампу, который взял на место Скалиа нового консервативного судью. Демократы назвали это «кражей» места в Верховной суде, еще больше негатива вызвало то, что впоследствии Трампу удалось назначит еще двух консервативных судей.

В настоящее время споры вокруг ВС настолько ожесточены, что группа демократов начала активно призывать к отставке 89-летнего либерального судьи Стивена Брейера, дабы дать Байдену возможность поставить на его место своего кандидата. Как ожидается, им станет чернокожая женщина.

С точки зрения Дмитрия Суслова, роль Верховного суда критически важна, потому что он является единственной инстанцией, которая может заблокировать решение Конгресса. Даже президентское вето законодатели могут преодолеть с помощью двух третей голосов в Палате представителей и Сенате — решения же Верховного суда необратимы.

«Согласно конституции США и законодательству республики, есть только один способ изменить решение ВС, а именно — принять поправку в Конституцию. По сути, некоторые существенные изменения американского законодательства как раз и были связаны с принятием поправок в Конституцию, потому что Верховный суд отказывался принимать соответствующие решения», — пояснил эксперт.

Однако действия демократов по треку изменения состава суда и лишения судей пожизненных сроков угрожает независимости ВС, уверен Суслов.

«Если член ВС был назначен, за него проголосовал Сенат, его уже невозможно отстранить, помимо процедуры импичмента, которая за всю историю США никогда не использовалась в отношении судей Верховного суда. Это предусмотрено лишь на тот случай, когда человек, допустим, сходит с ума и не может добровольно подать в отставку. Поэтому отмена пожизненности срока членов ВС равноценно отмене независимости суда», — указал эксперт.

На сегодняшний день Демпартия пытается осуществить целую серию решений, чтобы получить полный контроль над страной, продолжил Суслов. В том числе они продвигают миграционную реформу, которая позволит нелегалам получить амнистию и голосовать на выборах.

«Понятно, что они будут голосовать за демократов в благодарность, а это позволит Демпартии на длительный срок установить постоянное большинство как минимум в Конгрессе, а может быть и в Белом доме. Если же они получат под свой контроль еще и Верховный суд, путем его насыщения и отмены пожизненного срока, то в США фактически будет сформирована однопартийная система», — подчеркнул эксперт.

Реформе быть?

Как пишет NBC News, на данный момент возможность принятия в Сенате инициативы даже по расширению состава ВС крайне мала, поскольку Демпартия все же обладает «хрупким большинством» с перевесом только в один голос.

По мнению Александра Домрина, пока демократам не удалось протолкнуть идею расширения ВС среди американского населения, поскольку так откровенно ломать политическую систему США — это достаточно серьезный шаг.

«Если они откажутся от пожизненного срока для судей ВС, что автоматически затронет всех остальных судей, конечно, это станет откровенной узурпацией со стороны демократов.

В данном случае это станет «выстрелом в ногу» для сохранения власти, что можно расценить как конституционный переворот.

Пойдут ли демократы на это в итоге или же нет — неизвестно. Вероятно, в настоящее время шансы на такое решение 50/50», — отметил эксперт.

В свою очередь Дмитрий Суслов также указывает на то, что ситуация находится в несколько подвешенном состоянии. По его словам, пока реформа маловероятна, так как это в корне противоречит американской традиции.

«Количество членов ВС остается неизменным с 1869 года и все прошлые попытки расширения состава Верховного суда не увенчались успехом. Все-таки зачастую американцы предпочитали не трогать ВС, а обходить его решения путем поправок в Конституцию. Однако сегодня в условиях ожесточенной враждебности на фоне серьезной поляризации демократы могут пойти на подобный законопроект», — резюмировал эксперт.