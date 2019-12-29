Музей похмелья открыли в столице Хорватии

В Загребе открыли музей похмелья, в котором представлены «экспонаты», которые люди находили у себя после отрезвления. Об этом сообщает France Info.

Музей подобного рода стал первым в мире.

Владелец музея Рино Дубкович рассказал, что музей посвящен периоду времени между выходом с вечеринки и пробуждением на следующий день. Сотрудники музея постарались собрать в одном месте оказавшиеся после отрезвления рядом с людьми предметы и истории, связанные с ними.

Так, например, один из экспонатов — педаль велосипеда, которую человек нашел у себя в кармане после вечеринки. Отмечается, что у него не было ни малейшей идеи, как она могла там оказаться.

Дубкович уточнил, что сейчас в музее представлены истории 25 похмельных состояний.

Также посетители могут примерить очки, симулирующие состояние опьянения.

Создатели музея обращают внимание, что в дальнейшем они планируют больше внимания уделять негативным аспектам злоупотребления спиртным.