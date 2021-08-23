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Политика

«Вынашивают планы, какие-то козни». Что «Крымская платформа» пообещала России

Зеленский раскрыл суть декларации, принятой на саммите «Крымской платформы»

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Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Крымская платформа» в Киеве, 23 августа 2021 года

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Крымская платформа» в Киеве, 23 августа 2021 года

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters
Участники площадки «Крымская платформа» по итогам первой встречи 23 августа приняли совместную декларацию. По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот документ фиксирует «непризнание незаконной аннексии Крыма» и обязательство рассмотреть введение новых санкций в адрес России «в случае дальнейшей агрессии». В Кремле состоявшееся в Киеве мероприятие назвали антироссийским, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет шансов вернуть полуостров.

«Крымская платформа» призвана стать международным консультативным и координационным механизмом с целью добиться «мирного прекращения временной оккупации» Россией территории Крыма. По итогам первой встречи в Киеве участники площадки приняли совместную декларацию, текст которой в понедельник, 23 августа, опубликовал МИД Украины.

Какие решения приняты

Как следует из документа, участники «Крымской платформы» обязались:

«1. Продолжать политику непризнания Крыма как территории России;

2. Рассмотреть возможность введения политических, дипломатических и прочих ограничительных мер в отношении России;

3. Противостоять постоянно меняющимся новым вызовам и «гибридным угрозам», вызванным «продолжающейся милитаризацией в Крыму»;

4. Требовать от России прекращения нарушений прав человека в Крыму, а также обеспечения полного доступа на полуостров региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, включая ООН».

Суть декларации

Поясняя смысл декларации, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что она «четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма и обязательства рассмотреть введение дополнительных политических, дипломатических, ограничительных санкций относительно России в случае дальнейшей агрессии». Кроме того, отметил он, документ констатировал «объединение усилий всех стран-участниц для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе».

Зеленский повторил, что декларация теперь открыта к присоединению со стороны других стран и международных организаций. «Я уверен: очень многие из них присоединятся уже скоро», — сказал он.

Что касается реакции России, то, по словам президента Украины, она активно обсуждала и комментировала встречу.

«Мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе. В декларации всегда будет строчка для подписи представителя РФ», — добавил Зеленский.

Он также отметил, что с 23 августа запускается «обратный отсчет по возвращению Крыма Украине». По его словам, этот вопрос не должен исчезнуть с международной повестки после саммита.

Кто приехал в Киев

В работе площадки приняли участие представители 44 стран — в том числе президенты Венгрии, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Эстонии, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В ходе форума выступления глав делегаций носили в целом дежурный характер и состояли в повторении приверженности независимости и территориальной целостности Украины.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, возглавившая американскую делегацию, заявила, что Вашингтон продолжит оказание финансовой и военной помощи Киеву, включая поставки летального оборонительного оружия.

В свою очередь, президент Словении, председательствующей в этом году в ЕС, Борут Пахор призвал Киев к диалогу с Москвой. «Как сторонник хороших добрососедских отношений я искренне желаю России и Украине однажды урегулировать их двусторонние разногласия. Словения всегда будет поддерживать это стремление. Это будет крайне сложной задачей, которая потребует много политического мужества и мудрости. Я твердо верю, что долгосрочный мир, безопасность и процветание могут быть достигнуты только путем искренних отношений и диалога, даже в самых сложных условиях необходимо поддерживать отношения и каналы для коммуникации открытыми», — отметил он.

«Усилить давление на Россию»

В этот же день Верховная рада собралась на внеочередное заседание, призвав международные организации принять резолюции о поддержке «Крымской платформы» как инструмента консолидации усилий, направленных на «возвращение Крыма Украине».

В Раде также осудили «принудительную паспортизацию Россией граждан Украины» на неподконтрольных Киеву территориях и призвали международное сообщество не признавать эти документы. Кроме того, в обращении депутатов содержится призыв усилить «политико-дипломатическое и экономическое давление на Россию».

«Антироссийское мероприятие»

В Кремле «Крымскую платформу» назвали «антироссийским и чрезвычайно недружественным» по отношению к РФ мероприятием.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию», — указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проведение форума «Крымской платформы» лишено логики и здравого смысла, у Украины нет шансов и способов вернуть Крымский полуостров под свой контроль, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Что они хотят делать на этой «Крымской платформе», мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, какие-то козни. Показывают жителям Украины, что они якобы что-то делают, чтобы что-то вернуть назад, но никаких способов, шансов у них нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. «За» проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, который затем ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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