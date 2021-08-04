Поесть рапанов. Зеленского позвали в Крым туристом

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить полуостров с частным визитом «как обычный турист», но перед поездкой ему следует публично отказаться от своих «националистических замашек», признав выбор крымчан жить со своей исторической родиной — Россией. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он назвал украинского президента «исторически безграмотным политиком», но «хорошим и талантливым юмористом».

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Крым никогда не станет российской территорией». Депутат назвал главу Украины «исторически безграмотным политиком» и допустил, что Зеленский может посетить полуостров с частным визитом «как обычный турист».

Что сказал Зеленский

В интервью телеканалу «Дом» президент Украины вспомнил, как отдыхал в Крыму, и заявил, что россияне никогда не будут «любить этот край так, как украинцы». Он назвал полуостров «своей землей», а его возвращение под контроль Киева - вопросом времени.

«Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. Это никогда не будет русская территория. Просто никогда. Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы», — заявил Зеленский, вспомнив свою туристическую молодость в Крыму. «Рапаны с песчинками, походы на Ай-Петри с палатками, прыжки с 13-метровой скалы в море, чтобы удивить будущую супругу. Поэтому возвращение [Крыма Украине] - это вопрос времени», — заключил он.

Реакция в Крыму

Комментируя эти заявления украинского лидера, Ефим Фикс назвал его «хорошим и талантливым юмористом».

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином.

Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — приводит РИА «Новости» слова первого вице-спикера крымского парламента.

«Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, в 90-е годы временно приватизированная Украиной, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами», — заявил Фикс.

Попытки вернуть Крым

Зеленский ранее неоднократно утверждал, что киевские власти делают «все, чтобы вернуть Крым». В этих целях в Киеве запустили «Крымскую платформу», к которой предложили присоединиться США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Первый саммит запланирован на 23 августа.

По оценкам Зеленского, это будет «беспрецедентное для Украины международное событие», в котором дали согласие участвовать уже 29 стран. Ожидается, что эта площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети. В Киеве рассчитывают, что по итогам первой встречи будет принята совместная декларация.

Нет денег на «Крымскую платформу»

В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова указала, что из-за нехватки средств Киев не сможет ежегодно проводить встречи «Крымской платформы» и будет искать возможность перенести формат этого собрания под эгиду ООН.

«Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда «парковать» «Крымскую платформу». Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому будем думать над форматами», — приводит слова Джапаровой агентство УНН.

По ее словам, работа в рамках «Крымской платформы» будет усилена на дипломатическом уровне. Она добавила, что площадка уже работает на национальном уровне, поскольку ее задачи отражены в стратегии внешнеполитической деятельности Украины, в законе о коренных народах.

«Сейчас активно готовят фронт-офис постоянного представителя президента Украины в Крыму, потому что президент хочет показать участникам саммита, как будет выглядеть фронт-офис «Крымской платформы», который будет координировать национальную политику. Есть очень много таких задач», — указала Джапарова.

При этом она не стала уточнять, в какую сумму обойдется проведение этого саммита. «Мы до сих пор в процессе, поскольку финансирование всех мероприятий будет идти через министерство культуры и информационной политики. Мы сейчас в процессе запуска всех возможных процедур», — отметила она

Блокада полуострова

С 2014 года Украина организовала против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Власти российского региона намерены предъявить Киеву соответствующие иски.

В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и будут восприниматься как агрессия, а участие каких-либо стран в таких инициативах, как «Крымская платформа», Москва рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.