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Названо возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию

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Андрей Шапран/РИА «Новости»

Мужчину, приплывшего с российского острова Кунашир на японский Хоккайдо, по предварительным данным, зовут Ваасом Фениксом Нокардом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересек 24-километровый пролив вплавь», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что не может точно сказать, «точно это он или нет». По словам источника, Нокард попросил знакомую продать его мотоцикл, а деньги отправить ему.

Также он отметил, что мужчину до этого депортировали из Японии за нарушение визового режима, а также задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов. Три года на Курильских островах Нокард нигде не работал, а жил в основном в палатке.

Ранее сообщалось, что гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется. Также стало известно, что приплывший в Японию ради политического убежища россиянин оказался владельцем «дальневосточного гектара».

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