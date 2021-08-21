Посольство РФ в Японии выясняет ситуацию с россиянином, приплывшим просить убежище

Российское посольство в Японии начало проверку после сообщений в СМИ о россиянине, обратившемся к местным властям с просьбой предоставить политическое убежище.

«Посольство России в Японии и Генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств», — говорится на странице диппредставительства в Facebook.

Ранее сообщалось, что гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется.