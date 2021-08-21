Приплывший с Курил в Японию россиянин оказался владельцем «дальневосточного гектара»

Россиянин, приплывший с российского острова Кунашир на японский Хоккайдо, оказался 40-летним уроженцем Урала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Южно-Курильского городского округа.

«Он раньше жил на Урале. По интернету получил «дальгектар» на острове Кунашир в районе села Головнино и три года назад приехал к нам. Жил в селе Дубовое в заброшенном доме. Работал на подработках «там-сям» — ящики носил в магазинах, где-то на тракторе подрабатывал», — сообщил источник.

По его словам, мужчину искали в селе с 17 августа. 19 августа его задержали в японском городе Сибецу.

Ранее сообщалось, что гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

Российское посольство в Японии начало проверку после сообщений в СМИ о россиянине, обратившемся к местным властям с просьбой предоставить политическое убежище.