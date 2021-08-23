Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сотрудница подмосковного пансионата избила пенсионера тряпкой 12:08
В Бурятии задержали похитивших у дочери летчика Чкалова 23 млн рублей 12:06
Рэпер Паша Техник вышел из тюрьмы 12:05
В России выявили еще 19 454 случая коронавируса 12:02
WSJ: Криптомайнеры бегут из Китая в США и Канаду 12:01
Легкомоторный самолет разбился в Московской области 12:00
В сеть попали интимные снимки пользователей популярного фоторедактора 11:59
Ученые связали молодежное пьянство со старением сосудов 11:55
Новый сорт орхидеи назвали в честь Камалы Харрис 11:54
После беспорядков на матче «Ницца» — «Марсель» полиция задержала трех... 11:50
Политика

Визит Меркель в Москву и бегство США из Афганистана: что пишут телеграм-каналы

Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи

Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Приезд Ангелы Меркель в российскую столицу и бегство американцев из Афганистана — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Начнем с предстоящих выборов, до которых уже осталось меньше месяца.

«Мейстер» напоминает, что в 7 часов утра 24 августа Первый канал начнет показ дебатов политических партий перед выборами в Госдуму.

«Обычно именно после начала теледебатов подготовка к выборам попадает в поле зрения простых россиян... — рассуждает канал. — Как будет теперь — скоро узнаем».

А вот прошлая неделя завершилась приездом Ангелы Меркель в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

«Адекват» по этому поводу имеет сказать следующее: «Воспринимать хорошее отношение к России со стороны лично того или иного канцлера ФРГ или отдельных немецких политиков можно исключительно с познавательной точки зрения: возможность конвертировать это личное отношение в государственную политику у немецких элит крайне ограничена в виду специфических условий функционирования немецкого государства».

«Утешимся, впрочем, тем, что плохого отношения к России это точно также касается», — добавляет канал.

В центре внимания в начале недели стало падение правящего режима в Афганистане.

Все последующие события уже слишком хорошо известны, чтобы описывать их здесь еще раз.

Но интересную деталь заметил Никита Кричевский в своей «Антискрепе»: президент Ашвар Гани уволок с собой четыре машины наличных денег.

Минимум $2 тысячи стоит эвакуация из Кабула на самолетах ВВС США, отмечает в свою очередь политолог Марат Баширов в своем «Политджойстике», ссылаясь на американские СМИ.

«А министр обороны Великобритании говорит, что воздушный мост с Кабулом закроется через считанные дни. В аэропорту же Кабула несколько тысяч желающих улететь, — напоминает он. — Выводы: и стоимость «билета» будет расти и всех не вывезут. Хорошо, если оставят западных солдат держать оборону. А если нет, то все, кто сейчас в аэропорту отправятся кто в тюрьму, кто на тот свет».

А вот как РИАN описывает реакцию на бегство США из Кабула в американской глубинке.

«Три билборда на границе Уилмингтона. Анонимный клиент выкупил место на электронных щитах в Северной Каролине, чтобы разместить на них мемы с президентом США Джо Байденом. Все они посвящены провалу байденовской администрации в Афганистане, — рассказывает канал. — Эти билборды, конечно, очень сильно возмутили местных демократов, которые пристыдили человека, заплатившего за них. По их словам, деньги, потраченные на рекламный щит, могли поддержать какую-нибудь семью, пытающуюся выбраться из Афганистана».

ИА «Стекломой» обратил внимание на то, как на американское фиаско отреагировал главный геополитический соперник Вашингтона.

«Народно-освободительная армия Китая приступила к проведению масштабных военных учений вблизи острова Тайвань, — отмечает канал. — Вот это скорость реакции у братушек…».

«Доктор прописал» в свою очередь вспоминает о европейском аспекте афганской проблемы.

И вот уже глава Евросовета Шарль Мишель посещает расположенный в Испании центр временного приема афганских беженцев.

«И после этого на него снизошло, — рассказывает канал. — По пунктам: нужно продолжать пытаться избежать террористической угрозы», «нам нужно гарантировать стабильность»; надо работать, чтобы «гарантировать соблюдение прав человека», прав женщин и детей; «международному сообществу нужно попытаться в этих геополитических условиях защитить свои принципы»; «нужно проанализировать, как ЕС может задействовать больше возможностей, чтобы положительно влиять на мир для защиты наших интересов».

«Нам нужно», «надо работать», «нужно проанализировать». «Вопрос о том, чем же вы 20 лет в Афганистане занимались, наверное следует считать риторическим», — пишет канал.

И напоследок о казусе из мира культуры.

Британский актер и режиссер Терри Гиллиам, в стиле Монти Пайтон, поблагодарил Россию на завершении «Одесского кинофестиваля», пишет «Медиатехнолог».

«Гиллиам провел целую неделю в Одессе и думал, что всё это время находится в каком-то российском городе. Ну а что?! В Одессе все на русском только и говорят», — поясняет канал.

На этом все!
До следующей недели...

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Многие лидеры очень боятся Россию»
Президент Украины объяснил отказ стран Запада от участия в «Крымской платформе»
Скандал в лиге Месси: фанаты забросали футболистов бутылками и избили во время матча
Трое игроков «Марселя» были ранены во время конфликта с фанатами «Ниццы»
Льготная ипотека перестала быть дешевой
«Эксперт РА»: покупка жилья в кредит стала дороже, чем до пандемии
Легкомоторный самолет разбился в Московской области
В России выявили еще 19 454 случая коронавируса
ФСБ опубликовала видео задержания шпиона из Украины в Туле
Талибы* назвали крайний срок для вывода американских военных
Новости и материалы
Сотрудница подмосковного пансионата избила пенсионера тряпкой
В Бурятии задержали похитивших у дочери летчика Чкалова 23 млн рублей
Рэпер Паша Техник вышел из тюрьмы
WSJ: Криптомайнеры бегут из Китая в США и Канаду
В сеть попали интимные снимки пользователей популярного фоторедактора
Ученые связали молодежное пьянство со старением сосудов
Новый сорт орхидеи назвали в честь Камалы Харрис
После беспорядков на матче «Ницца» — «Марсель» полиция задержала трех подростков
Криминального авторитета Отари Краснодарского нашли мертвым
В «Ростелекоме» отреагировали на блокировку на Украине
Театр им. Ермоловой подаст в суд на уволенных актеров
Тарпищев назвал главную проблему «Спартака»
Новым главой Мурманска избрали зампредседателя горсовета Белошеева
Создано приложение для замедления компьютера в зависимости от роста случаев COVID-19
Сотрудников уфимского ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
США изменили правила допуска в аэропорт Кабула
В сеть слили трейлер нового фильма о Человеке-пауке
Губерниев иронично высказался об игре Смолова против «Краснодара»
Все новости
Samsung Galaxy Z Fold3: что скрывается за гибким экраном
Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3
«Чепелуэйт» с Эдриеном Броуди — третье за год шоу по Стивену Кингу. Кажется, снова неудачное
Рецензия на сериал «Чепелуэйт» по рассказу «Иерусалимов удел»
«Напоминает нацистскую Германию»: Лавров обвинил Зеленского в разжигании вражды
Главное из интервью главы МИД России венгерскому изданию Magyar Nemzet
«Отвязно-неформальная вещь»: как компьютерные сети противостояли цензуре и ГКЧП
30 лет назад Тим Бернерс-Ли основал первый веб-сайт
«За два учебных года в школах усилилось расслоение»
Во ВШЭ рассказали о минусах дистанционного обучения
«Если в ОБСЕ одумаются, то милости просим»
В МИД считают нулевой ценность доклада БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Госдуму
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
«Предохранитель от войны»: глава «Нафтогаза» рассказал о транзите газа из России
В «Нафтогазе» назвали главную угрозу, исходящую от «Северного потока — 2»
«Пожар то низовой, то верховой». В Свердловской области эвакуируют туристов
Площадь пожара у баз отдыха в Свердловской области выросла до 240 га
Развод Ивлеевой, Джоли против талибов*, жалоба Путину на Меньшикова
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
«В сознании, пытается говорить»: как девочка провела четыре дня в лесу одна
Смоленские власти рассказали о состоянии девочки, которая провела четверо суток в лесу
«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»
Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*
«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского
Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях