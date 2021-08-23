Визит Меркель в Москву и бегство США из Афганистана: что пишут телеграм-каналы

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи

Приезд Ангелы Меркель в российскую столицу и бегство американцев из Афганистана — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Начнем с предстоящих выборов, до которых уже осталось меньше месяца.

«Мейстер» напоминает, что в 7 часов утра 24 августа Первый канал начнет показ дебатов политических партий перед выборами в Госдуму.

«Обычно именно после начала теледебатов подготовка к выборам попадает в поле зрения простых россиян... — рассуждает канал. — Как будет теперь — скоро узнаем».

А вот прошлая неделя завершилась приездом Ангелы Меркель в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

«Адекват» по этому поводу имеет сказать следующее: «Воспринимать хорошее отношение к России со стороны лично того или иного канцлера ФРГ или отдельных немецких политиков можно исключительно с познавательной точки зрения: возможность конвертировать это личное отношение в государственную политику у немецких элит крайне ограничена в виду специфических условий функционирования немецкого государства».

«Утешимся, впрочем, тем, что плохого отношения к России это точно также касается», — добавляет канал.

В центре внимания в начале недели стало падение правящего режима в Афганистане.

Все последующие события уже слишком хорошо известны, чтобы описывать их здесь еще раз.

Но интересную деталь заметил Никита Кричевский в своей «Антискрепе»: президент Ашвар Гани уволок с собой четыре машины наличных денег.

Минимум $2 тысячи стоит эвакуация из Кабула на самолетах ВВС США, отмечает в свою очередь политолог Марат Баширов в своем «Политджойстике», ссылаясь на американские СМИ.

«А министр обороны Великобритании говорит, что воздушный мост с Кабулом закроется через считанные дни. В аэропорту же Кабула несколько тысяч желающих улететь, — напоминает он. — Выводы: и стоимость «билета» будет расти и всех не вывезут. Хорошо, если оставят западных солдат держать оборону. А если нет, то все, кто сейчас в аэропорту отправятся кто в тюрьму, кто на тот свет».

А вот как РИАN описывает реакцию на бегство США из Кабула в американской глубинке.

«Три билборда на границе Уилмингтона. Анонимный клиент выкупил место на электронных щитах в Северной Каролине, чтобы разместить на них мемы с президентом США Джо Байденом. Все они посвящены провалу байденовской администрации в Афганистане, — рассказывает канал. — Эти билборды, конечно, очень сильно возмутили местных демократов, которые пристыдили человека, заплатившего за них. По их словам, деньги, потраченные на рекламный щит, могли поддержать какую-нибудь семью, пытающуюся выбраться из Афганистана».

ИА «Стекломой» обратил внимание на то, как на американское фиаско отреагировал главный геополитический соперник Вашингтона.

«Народно-освободительная армия Китая приступила к проведению масштабных военных учений вблизи острова Тайвань, — отмечает канал. — Вот это скорость реакции у братушек…».

«Доктор прописал» в свою очередь вспоминает о европейском аспекте афганской проблемы.

И вот уже глава Евросовета Шарль Мишель посещает расположенный в Испании центр временного приема афганских беженцев.

«И после этого на него снизошло, — рассказывает канал. — По пунктам: нужно продолжать пытаться избежать террористической угрозы», «нам нужно гарантировать стабильность»; надо работать, чтобы «гарантировать соблюдение прав человека», прав женщин и детей; «международному сообществу нужно попытаться в этих геополитических условиях защитить свои принципы»; «нужно проанализировать, как ЕС может задействовать больше возможностей, чтобы положительно влиять на мир для защиты наших интересов».

«Нам нужно», «надо работать», «нужно проанализировать». «Вопрос о том, чем же вы 20 лет в Афганистане занимались, наверное следует считать риторическим», — пишет канал.

И напоследок о казусе из мира культуры.

Британский актер и режиссер Терри Гиллиам, в стиле Монти Пайтон, поблагодарил Россию на завершении «Одесского кинофестиваля», пишет «Медиатехнолог».

«Гиллиам провел целую неделю в Одессе и думал, что всё это время находится в каком-то российском городе. Ну а что?! В Одессе все на русском только и говорят», — поясняет канал.

На этом все!

До следующей недели...