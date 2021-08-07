Слуцкий: наблюдение на выборах в Госдуму будет беспристрастным даже без ОБСЕ

Отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ приехать на выборы в Государственную думу РФ не повлияет на объективность наблюдения. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он считает, что БДИПЧ «злится» на Россию за то, что страна не готова пустить миссию в 500 человек из-за пандемии коронавируса. По ее словам, Москва предлагала сократить их количество до 60, однако организация «ищет негатив».

При этом будут наблюдатели от национальных парламентов, других международных институтов, которые будут отслеживать даже негатив, «если он будет».

«От этого наблюдение за выборами никак не пострадает. Сами выборы уверен, пройдут на достойном уровне <...> Наблюдение даже без БДИПЧ пройдет спокойно объективно и беспристрастно», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выразила надежду на пересмотр решения БДИПЧ ОБСЕ, указывая на то, что за последние два года в условиях пандемии организация наработала опыт по направлению сокращенных мониторинговых групп, которые посетили ряд стран, в том числе США, Киргизию, Украину и другие государства. При этом состав миссии, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы, подчеркивала она.