Эксперты на Западе прокомментировали решение БДИПЧ ОБСЕ не присылать наблюдателей в Россию на сентябрьские выборы в Госдуму.

Не секрет, что ОБСЕ уделяет особое внимание выборам в постсоветских странах, закрывая глаза на электоральные проблемы в США и Западной Европе, говорит директор академии «Santa Croce», посол ЮНЕСКО по делам детей и мира Алессандро Сваб.

«Следуя этой логике, они собирались отправить 500 наблюдателей на выборы в российский парламент в сентябре этого года (сравните это с 30 людьми для США). Когда их попросили сократить это число из-за эпидемиологических условий, они быстро ответили, что больше не будут развертывать миссию, ссылаясь на некоторые внутренние правила и процедуры», — отметил он.

«Разве их не волнует здоровье своих наблюдателей и россиян? — задается вопросом эксперт. — Или они просто нашли вескую причину заявить о нелегитимности выборов в России, не имея возможности представить реальные доказательства этого?»

Согласно договоренности между Россией и ОБСЕ, эта организация всегда направляет своих наблюдателей для мониторинга процесса выборов — является ли он прозрачным и демократичным или нет, напомнил президент Ассоциации развития сотрудничества «Сицилия — Россия» Марко Маркезе.

«Следует принять во внимание кое-что очень важное: было много свидетельств предвзятого статуса ОБСЕ. Но в любом случае Россия всегда приглашает наблюдателей от этой организации, — подчеркнул он. — В настоящее время из-за коронавирусных ограничений Россия не может пригласить столько иностранных наблюдателей, поэтому этот корпус наблюдателей должен был быть сокращен. Не отменен, а сокращен. И я думаю, что сейчас, в это непростое время, ОБСЕ должна принять эти требования. Потому что весь мир противостоит коронавирусу, а в странах Европы самое большое количество заболевших. Но ОБСЕ решила использовать эту ситуацию в своих политических целях. Наблюдательную миссию решили вообще не посылать. Потому что, по их мнению, такое небольшое количество наблюдателей не сможет полностью проконтролировать процесс голосования. Все мы понимаем, что это неправда».

«На президентских выборах в США присутствовало всего 30 международных наблюдателей, — констатировал Маркезе. — И мы помним, сколько скандалов было во время и после выборов. Я считаю, что это лучшее свидетельство того, что ОБСЕ является небеспристрастной организацией».

Каждая страна должна ставить здоровье своих граждан в приоритет перед любыми другими целями, и именно это произошло в России, которая была вынуждена сократить количество иностранных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах из-за распространения коронавируса типа «дельта», считает член госсовета Словении Томаж Хорват.

«Однако это неизбежное решение не было встречено пониманием в ОБСЕ — столкнувшись с сокращением, они отменили всю миссию без надлежащих объяснений. На мой взгляд, меньшее количество наблюдателей лучше, чем полное отсутствие наблюдателей», — заключает он.