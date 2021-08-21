«Дорогой Армин»: Меркель назвала Лашета будущим канцлером ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что после парламентских выборов ее место на посту канцлера Германии займет глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.
«Для него всегда было важно ставить во главу угла личное и неотъемлемое достоинство людей», — сказала она во время предвыборного мероприятия ХДС в Берлине.
«Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность — в Бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн — Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И — я глубоко убеждена в этом — в качестве канцлера Федеративной Республики Германия», — сказала Меркель (цитата по РИА «Новости»).
Она убеждена, что
Лашет будет «именно с таким отношением служить немцам в роли канцлера».
Канцлер ФРГ отметила, что придерживается своего решения не участвовать в нынешних выборах канцлера после 16 лет пребывания у власти. Меркель намерена уйти из политики после проведения передачи власти преемнику. Она также напомнила, что эти выборы в Бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание.
«Это повод бороться, чтобы за этими <...> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — подчеркнула она.
На этом же собрании Лашет озвучил основные пункты своей предвыборной программы.
В частности, политик считает необходимым выполнить обязательства Германии перед НАТО — увеличить траты на оборонные нужды до 2% ВВП.
Что касается внутренней безопасности, Лашет намерен экстрадировать потенциальных террористов из страны, усилить борьбу с организованной преступностью, детской порнографией, а также оказать органам безопасности, полиции, армии материальную и законодательную поддержку.
Вместе с тем он привел в качестве противовеса политический курс «Левых»: «Она [партия] хочет распустить контрразведку, НАТО... Мы говорим, что мы не войдем в одно правительство с «Левыми» по содержательным причинам... И мы говорим одновременно, что с «Альтернативой для Германии» мы даже не будем разговаривать, не будем вести переговоры, сотрудничать... Хотим создать коалицию с партиями демократического центра», — заявил он.
Он также затронул тему налогов, отметив, что выступает против их повышения из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, которая «еще не полностью преодолена». Вместе с тем Лашет считает, что преодолеть последствия пандемии и разрушительных летних наводнения стране поможет бездефицитный бюджет, который сохранялся в Германии в течение нескольких лет. Он также пообещал, что на посту канцлера предложит пакет реформ, которые обеспечат приток инвестиций в ФРГ.
Рейтинги партии ХДС, от которой выдвинут Лашет и которую представляет Меркель, в последнее время переживают застой.
Месяц назад Германия столкнулась с обширными наводнениями, Лашет направился в пострадавшие районы для встречи с пострадавшими от стихии. Там камеры журналистов выхватили его смеющимся в компании других политиков. Помимо этого, правящую партию считают ответственной и за то, что страна оказалась на пороге четвертой волны заражений коронавирусом — в Германии опять растет уровень заболеваемости инфекцией.
Выборы в Германии пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформирован новый кабмин и назначен канцлер. Помимо Лашета, кандидатами на пост главы Бундестага выступили Анналена Бербок от «зеленых» и Олаф Шольц — от СДПГ. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер партийного списка возглавит его (при успешном формировании кабмина).