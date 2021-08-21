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Политика

«Дорогой Армин»: Меркель назвала Лашета будущим канцлером ФРГ

Меркель убеждена, что у Армина Лашета есть нужные для канцлера качества

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Ангела Меркель и Амин Лашет

Ангела Меркель и Амин Лашет

Hannibal Hanschke/Reuters/Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее преемником на посту канцлера станет Армин Лашет, выдвигаемый партией ХДС. Он уже огласил свою программу. Сама Меркель переизбираться не намерена, она хочет уйти из политики.

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что после парламентских выборов ее место на посту канцлера Германии займет глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

«Для него всегда было важно ставить во главу угла личное и неотъемлемое достоинство людей», — сказала она во время предвыборного мероприятия ХДС в Берлине.

«Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность — в Бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн — Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И — я глубоко убеждена в этом — в качестве канцлера Федеративной Республики Германия», — сказала Меркель (цитата по РИА «Новости»).

Она убеждена, что

Лашет будет «именно с таким отношением служить немцам в роли канцлера».

Канцлер ФРГ отметила, что придерживается своего решения не участвовать в нынешних выборах канцлера после 16 лет пребывания у власти. Меркель намерена уйти из политики после проведения передачи власти преемнику. Она также напомнила, что эти выборы в Бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание.

«Это повод бороться, чтобы за этими <...> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — подчеркнула она.

На этом же собрании Лашет озвучил основные пункты своей предвыборной программы.

В частности, политик считает необходимым выполнить обязательства Германии перед НАТО — увеличить траты на оборонные нужды до 2% ВВП.

Что касается внутренней безопасности, Лашет намерен экстрадировать потенциальных террористов из страны, усилить борьбу с организованной преступностью, детской порнографией, а также оказать органам безопасности, полиции, армии материальную и законодательную поддержку.

Вместе с тем он привел в качестве противовеса политический курс «Левых»: «Она [партия] хочет распустить контрразведку, НАТО... Мы говорим, что мы не войдем в одно правительство с «Левыми» по содержательным причинам... И мы говорим одновременно, что с «Альтернативой для Германии» мы даже не будем разговаривать, не будем вести переговоры, сотрудничать... Хотим создать коалицию с партиями демократического центра», — заявил он.

Он также затронул тему налогов, отметив, что выступает против их повышения из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, которая «еще не полностью преодолена». Вместе с тем Лашет считает, что преодолеть последствия пандемии и разрушительных летних наводнения стране поможет бездефицитный бюджет, который сохранялся в Германии в течение нескольких лет. Он также пообещал, что на посту канцлера предложит пакет реформ, которые обеспечат приток инвестиций в ФРГ.

Рейтинги партии ХДС, от которой выдвинут Лашет и которую представляет Меркель, в последнее время переживают застой.

Месяц назад Германия столкнулась с обширными наводнениями, Лашет направился в пострадавшие районы для встречи с пострадавшими от стихии. Там камеры журналистов выхватили его смеющимся в компании других политиков. Помимо этого, правящую партию считают ответственной и за то, что страна оказалась на пороге четвертой волны заражений коронавирусом — в Германии опять растет уровень заболеваемости инфекцией.

Выборы в Германии пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформирован новый кабмин и назначен канцлер. Помимо Лашета, кандидатами на пост главы Бундестага выступили Анналена Бербок от «зеленых» и Олаф Шольц — от СДПГ. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер партийного списка возглавит его (при успешном формировании кабмина).

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