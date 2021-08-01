Депутат Госдумы оценила угрозы Лашета о санкциях из-за «Северного потока — 2»

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет вынужденно продолжает санкционную риторику из-за партийной дисциплины. Об этом заявила депутат Госдумы Елена Панина, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, необходимо понимать, что в должности канцлера Лашет будет придерживаться интересов собственной страны, а не Украины.

«Заявление о приоритетности интересов Украины для Германии несколько странно звучит в устах государственного деятеля ФРГ. Скорее всего, Лашет в качестве канцлера будет в своей деятельности руководствоваться прежде всего экономическими интересами собственной страны, а не киевских властей», — заявила Панина.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее в интервью польской газете Rzeczpospolita Лашет заявил, что Россия может попасть под жесткие санкции, если якобы повторится агрессия против Украины.