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Политика

«Правда им не нужна»: в Крыму назвали киевский форум «шабашем русофобских ведьмаков»

«Крымская платформа» проигнорировала заявку представителя Крыма

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Сергей Мальгавко/ТАСС
Представитель Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал, что организаторы украинского саммита не ответили на его заявку, тем самым отказав в участии. По мнению политика, таким образом Киев подтверждает, что ему «не нужна правда о Крыме». Ранее на Украине заявляли, что площадку посетят 45 иностранных делегаций. Политологи указывали, что отсутствие на саммите Байдена, Меркель и Эрдогана лишает его смысла.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что его заявку на участие в украинском форуме «Крымская платформа» проигнорировали.

Молохов подавал заявку на форум в качестве спикера от Международной ассоциации «Таврида». По его словам, он собирался рассказать участникам о водной, энергической блокадах и других «диверсиях» против жителей полуострова, которые устраивает Киев. Однако организаторы «Крымской платформы» просто его проигнорировали.

«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра»», — заявил Молохов.

«Крымская платформа» — дипломатическая инициатива, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским как способ поднять на международном уровне вопрос территориальной принадлежности Крыма: Киев не признает референдум 2014 года и считает полуостров временно оккупированной территорией. Саммит должен пройти в Киеве 23-24 августа, на Украине заявляли, что в нем примут участие не менее 45 делегаций — официальные представители разных стран (в том числе, почти всех членов НАТО) и международных организаций. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказывал, что 14 стран будут представлены на уровне глав государств и правительств, еще 14 — на уровне министров иностранных дел. Американскую делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. 22 августа в Киев прибудет канцлер ФРГ Ангела Меркель, однако в официальной программе визита участие в «Крымской платформе» не значится.

Форум будет проводиться на четырех уровнях: на самом высшем встретятся главы иностранных государств и правительств, на низшем — неправительственные эксперты. В повестке кроме вопроса об «аннексии» Крыма заявлены обсуждение милитаризации Черного моря со стороны России, развития прав человека на полуострове, а также восстановление прав крымско-татарского народа.

Ранее в августе российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже называл «Крымскую платформу» шабашем. По его словам, форум сводится к поощрению «неонацистские и расистские настроения» современной украинской власти. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что Москва будет расценивать участие в саммите как посягательство на территориальную целостность России.

Неоднозначное отношение к «Крымской платформе» и на Украине. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин называл предстоящий саммит провалом внешней политики Зеленского. По словам Волошина, реальный политический статус мероприятия не соответствует его названию, поскольку глав государств и правительств будет только 14. Кроме того, депутат указал, что инициатива изначально во многом создавалась под сотрудничество с Турцией, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган на «Крымскую платформу» не приедет.

«Не приезжает Эрдоган, под которого вся эта площадка во многом изначально и конструировалась. Видимо, отношения с Москвой оказались важнее. А ведь на Турцию (как и на Британию) в последний год у Зеленского разве что не молились, пуская турецкие компании в строительство дорог, оборонку и т. д. Причем именно турецкий акцент этого мероприятия во многом определил отсутствие на нем представителей Греции и Кипра, для которых Турция такой же нарушитель их территориальной целостности, как Россия для Украины», — отмечал Волошин.

Украинские политологи также заметили, что присутствие на «Крымской платформе» от США отраслевого министра, не отвечающего за внешнюю политику, показывает реальное отношение администрации Джо Байдена к крымскому вопросу. Визит Меркель за день до мероприятия также подтверждает, что взаимоотношения Вашингтона и Берлина важнее притязаний Киева на полуостров.

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