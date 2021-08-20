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На Украине сообщили об отказе одной из стран участвовать в «Крымской платформе»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что одна из стран отказалась принимать участие в саммите «Крымская платформа», который пройдет в Киеве 23 августа, передает ТАСС.

По его словам, это случилось «из-за давления России».

Данилов не стал называть государство, о котором идет речь.

По данным украинского МИД, уже порядка 40 стран согласились стать участниками саммита.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не станет разглашать список стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе», чтобы «не облегчать дело Службе внешней разведки РФ». Президент страны Владимир Зеленский уточнял, что в ходе саммита Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

До этого глава МИД Сергей Лавров назвал данное мероприятие «очередным шабашом», участники которого будут высказывать поддержку неонацистским настроениям современной власти Украины.

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