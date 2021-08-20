США примут участие в «Крымской платформе»

Американская делегация приедет в Киев для участия в саммите «Крымская платформа». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президентскую делегацию возглавила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Двумя другими посланниками Джо Байдена стали поверенная в делах американского посольства в Киеве Кристина Квиен и помощник госсекретаря минэнерго доктор Энжрю Лайт.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что одна из стран отказалась принимать участие в «Крымской платформа». По его словам, это связано с «давлением России».

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Для этого был организован саммит «Крымская платформа», в ходе которого украинские власти намерены обсудить план по возвращению полуострова с иностранными коллегами. Мероприятие назначено на 23 августа.