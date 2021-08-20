В Крыму призвали Турцию бойкотировать «Крымскую платформу»

Представители парламента и национальных общин Крыма попросили Турцию не принимать участие в саммите «Крымская платформа». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исходя из принципов развития добрососедских отношений между нашими народами, из чувства взаимоуважения и солидарности лидеров России и Турции, мы призываем руководство Турецкой Республики принять меры к тому, чтобы Турция не участвовала в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом», — говорится в обращении.

В числе подписавших обращение — глава крымского парламента Владимир Константинов и председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По их мнению, участие в саммите — попытка «поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет России».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не станет разглашать список стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе», чтобы «не облегчать дело Службе внешней разведки РФ». Президент страны Владимир Зеленский уточнял, что в ходе саммита Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.