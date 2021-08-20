Украина, газ и «Талибан»*: о чем говорили Путин и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит является одной из последних встреч с мировыми лидерами для Меркель, которая заявила, что на предстоящих парламентских выборах в ее стране не будет претендовать на пост канцлера.
Афганистан
Владимир Путин заявил, что в приоритетном порядке на встрече в Кремле обсуждалась ситуация в Афганистане.
«В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений. «Талибан» (организация запрещена в России) контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства. Важно не допустить проникновения террористов из Афганистана на территории сопредельных государств, в том числе под видом беженцев. Мы видим, что талибы объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей и иностранных дипмиссий. Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь. Данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН», — отметил российский лидер.
В свою очередь, Ангела Меркель попросила Россию обратить внимание на гуманитарные вопросы во время переговоров с талибами.
«С немецкой точки зрения приоритетным является оказание помощи людям, которые на протяжении 20 лет в Афганистане сотрудничали с Германией. Необходимо предоставить им безопасное убежище и вывезти в последующие дни как можно больше этих людей в Германию. Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане», — сказала она.
Украина
Также лидеры двух стран обсудили политическую ситуацию на Украине, в том числе вопросы транзита газа через эту страну.
«Мы также говорили о ситуации на Украине.
Нормандский формат — единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем.
В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату», — заявила Меркель.
Российский лидер согласился с мнением канцлера.
«Я согласен с госпожой федеральным канцлером по поводу минских соглашений и нормандского формата. Никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет, и я считаю, что к этому нужно относиться очень бережно и с уважением, несмотря на то, что нам пока окончательных целей урегулирования достичь не удалось», — сказал Путин.
Также Путин проинформировал Меркель о том, что Украина законодательно готовит свой фактический выход из минских соглашений.
«Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать — прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка — это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений», — отметил президент России.
В свою очередь Меркель заявила, что выступает за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.
Путин заявил, что России готова к этому.
«Россия исполнит все свои обязательства по контракту на транзит газа. Также Россия готова осуществлять транзит через Украину после 2025 года, однако объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС», — сказал российский лидер.
«Северный поток — 2»
Говоря о ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2», Меркель отметила, что это не только российско-германский проект, он важен для всей Европы.
«Мы говорили и об экономических отношениях двустороннего характера, они развиваются, и в этой связи, конечно, говорили о «Северном потоке — 2». Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, а проект европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран», — сказала Меркель журналистам.
Президент России в свою очередь рассказал, на какой стадии строительства находится газопровод.
«15 километров осталось по морю. Можно считать, что это близится к завершению», — сказал он.
Навальный, внутренняя политика и революции
Во ходе встречи Меркель и Путина был затронут ряд других вопросов. Говоря об Алексее Навальном, канцлер заявила, что считает вынесенный ему приговор неприемлемым.
Путин также высказался по теме уголовного дела Навального.
«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона. Что касается решений судебных властей РФ, просил бы относиться к этим решениям с уважением», — скахзал Путин.
Также российский лидер коснулся темы борьбы с коррупцией.
«Борьба с коррупцией — очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Мы прекрасно знаем, что этот инструментарий используется для достижения политических целей. Сама по себе борьба с коррупцией — чрезвычайно важная вещь, мы уделяем ей большое внимание, придаем большое значение и будем делать все для искоренения коррупции в самом широком смысле этого слова», — резюмировал он.
Также Путин затронул вопрос ядерной сделки с Ираном.
«При обсуждении иранской ядерной программы мы с госпожой канцлером выразили надежду, что после формирования нового правительства в Иране будут продолжены энергичные усилия по сохранению совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал глава российского государства.
В свою очередь канцлер Германии, подводя итоги встречи с российским лидером, отметила, что рада регулярному диалогу между странами.
«Мы на сегодняшний день очень рады тому, что между нашими правительствами идет диалог, и этот диалог конструктивный», — отметила Меркель.
Владимир Путин в ответном слове заявил, что всегда будет рад видеть Меркель в России.
«Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придает то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в ФРГ она собирается покинуть пост федерального канцлера. Но хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в пятницу в Кремле.
Ангела Меркель 2018 году заявила, что не будет претендовать на лидерство в партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и новый срок на посту канцлера. В январе 2021 года новым лидером ХДС был избран Армин Лашет, который и поведет партию на выборы в парламент.