Украина, газ и «Талибан»*: о чем говорили Путин и Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель провели встречу в Кремле. Они обсудили ситуацию на Украине, в Белоруссии и Афганистане, а также некоторые внутриполитические процессы в России.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит является одной из последних встреч с мировыми лидерами для Меркель, которая заявила, что на предстоящих парламентских выборах в ее стране не будет претендовать на пост канцлера.

Афганистан

Владимир Путин заявил, что в приоритетном порядке на встрече в Кремле обсуждалась ситуация в Афганистане.

«В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений. «Талибан» (организация запрещена в России) контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства. Важно не допустить проникновения террористов из Афганистана на территории сопредельных государств, в том числе под видом беженцев. Мы видим, что талибы объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей и иностранных дипмиссий. Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь. Данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН», — отметил российский лидер.

В свою очередь, Ангела Меркель попросила Россию обратить внимание на гуманитарные вопросы во время переговоров с талибами.

«С немецкой точки зрения приоритетным является оказание помощи людям, которые на протяжении 20 лет в Афганистане сотрудничали с Германией. Необходимо предоставить им безопасное убежище и вывезти в последующие дни как можно больше этих людей в Германию. Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане», — сказала она.

Украина

Также лидеры двух стран обсудили политическую ситуацию на Украине, в том числе вопросы транзита газа через эту страну.

«Мы также говорили о ситуации на Украине.

Нормандский формат — единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем.

В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату», — заявила Меркель.

Российский лидер согласился с мнением канцлера.

«Я согласен с госпожой федеральным канцлером по поводу минских соглашений и нормандского формата. Никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет, и я считаю, что к этому нужно относиться очень бережно и с уважением, несмотря на то, что нам пока окончательных целей урегулирования достичь не удалось», — сказал Путин.

Также Путин проинформировал Меркель о том, что Украина законодательно готовит свой фактический выход из минских соглашений.

«Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать — прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка — это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений», — отметил президент России.

В свою очередь Меркель заявила, что выступает за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.

Путин заявил, что России готова к этому.

«Россия исполнит все свои обязательства по контракту на транзит газа. Также Россия готова осуществлять транзит через Украину после 2025 года, однако объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС», — сказал российский лидер.

«Северный поток — 2»

Говоря о ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2», Меркель отметила, что это не только российско-германский проект, он важен для всей Европы.

«Мы говорили и об экономических отношениях двустороннего характера, они развиваются, и в этой связи, конечно, говорили о «Северном потоке — 2». Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, а проект европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран», — сказала Меркель журналистам.

Президент России в свою очередь рассказал, на какой стадии строительства находится газопровод.

«15 километров осталось по морю. Можно считать, что это близится к завершению», — сказал он.

Навальный, внутренняя политика и революции

Во ходе встречи Меркель и Путина был затронут ряд других вопросов. Говоря об Алексее Навальном, канцлер заявила, что считает вынесенный ему приговор неприемлемым.

Путин также высказался по теме уголовного дела Навального.

«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона. Что касается решений судебных властей РФ, просил бы относиться к этим решениям с уважением», — скахзал Путин.

Также российский лидер коснулся темы борьбы с коррупцией.

«Борьба с коррупцией — очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Мы прекрасно знаем, что этот инструментарий используется для достижения политических целей. Сама по себе борьба с коррупцией — чрезвычайно важная вещь, мы уделяем ей большое внимание, придаем большое значение и будем делать все для искоренения коррупции в самом широком смысле этого слова», — резюмировал он.

Также Путин затронул вопрос ядерной сделки с Ираном.

«При обсуждении иранской ядерной программы мы с госпожой канцлером выразили надежду, что после формирования нового правительства в Иране будут продолжены энергичные усилия по сохранению совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал глава российского государства.

В свою очередь канцлер Германии, подводя итоги встречи с российским лидером, отметила, что рада регулярному диалогу между странами.

«Мы на сегодняшний день очень рады тому, что между нашими правительствами идет диалог, и этот диалог конструктивный», — отметила Меркель.

Владимир Путин в ответном слове заявил, что всегда будет рад видеть Меркель в России.

«Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придает то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в ФРГ она собирается покинуть пост федерального канцлера. Но хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в пятницу в Кремле.

Ангела Меркель 2018 году заявила, что не будет претендовать на лидерство в партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и новый срок на посту канцлера. В январе 2021 года новым лидером ХДС был избран Армин Лашет, который и поведет партию на выборы в парламент.