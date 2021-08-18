Расстрел на стадионе на глазах у тысячи людей

Афганские СМИ и пользователи соцсетей рассказали, что в Кандагаре талибы * публично казнили четверых командиров Национальной армии. По некоторым данным, расправа случилась еще два дня назад. Ранее руководство радикального движения обещало не мстить сторонникам прежней власти и объявило амнистию для всех госслужащих.

В Кандагаре на юге Афганистана боевики «Талибана (организация запрещена в России)» публично казнили четверых военных командиров, выступавших на стороне прежних властей страны. Об этом в Twitter заявил корреспондент агентства TOLO News Муслим Шизрад.

По словам журналиста, казнь была проведена на местном стадионе. Среди них — командир по имени Хашим Регвал, близкий к бывшему главе полиции Кандагара генералу Абдуле Разаке, убитому в 2018 году.

Шизрад опубликовал видеозапись, на которой видно большое скопление людей. Голос за кадром утверждает, что жителей собрали на публичную казнь. Как написали афганские СМИ, у талибов давние счеты к сторонникам Разака — полицейский генерал отличался жестокостью по отношению к боевикам, обе стороны совершили немало зверских расправ.

Пользователи социальных сетей сообщают, что все четверо казненных — офицеры Национальной армии Афганистана (ANA). На время казни стадион закрывали, сейчас доступ к нему снова открыт. По неподтвержденным данным, казнь состоялась два дня назад. Местные жители сообщают, что сейчас в Кандагаре спокойно, талибы лишь приходят в дома к госслужащим и людям, у которых может быть оружие.

По данным СМИ, 18 августа в Кандагаре приземлился самолет с лидером «Талибана» Муллой Абдулом Гани Барадаром, прибывшим из Катара. Кортеж Барадара направился к Кабулу.

После захвата Кабула руководство «Талибана» официально объявило амнистию для всех государственных служащих и призвало их вернуться к обычной работе.

Еще 15 августа боевики заявляли, что не собираются кому-либо мстить и устраивать показательные расправы над сторонниками прежней власти.

Ранее в среду в афганском Джелалабаде талибы открыли огонь по участникам демонстрации в поддержку национального флага Афганистана. Митингующие сняли с одного из зданий знамя радикалов и водрузили его место черно-красно-зеленый флаг страны. После этого боевики начали стрелять. По последним данным, погибли минимум три человека, еще 12 были ранены. Кроме того, талибы избили нескольких журналистов, освещавших демонстрацию.

Руководство «Талибана» после прихода к власти пообещало уважать взгляды афганцев. В числе прочего талибы говорили, что изменят свою политику сегрегации женщин: их обещали допустить в новое правительство, девочкам и девушкам — разрешить посещать школы и университеты. Пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид говорил, что Афганистану нужны женщины-врачи, женщины-учителя и другие специалисты. 17 августа в Кабуле прошла акция: женщины вышли на улицу с требованиями допустить их к участию в новом правительстве. Рядом находились боевики, но не препятствовали демонстранткам.