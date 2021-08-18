Меркель может обсудить Афганистан на предстоящей встрече с Путиным

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт полагает, что Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я исхожу из этого», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Меркель прибудет в Москву в пятницу, 20 августа.

Ранее в Кремле подтвердили встречу президента России и канцлера Германии, на которой планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.