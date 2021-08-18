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Глава генштаба Великобритании рассказал о сотрудничестве с талибами*

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Sidiqullah Khan/AP

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил о сотрудничестве с талибами (организация запрещена в России), передает Sky News.

По его словам, «Талибан» помогает в работе по эвакуации людей из Афганистана.

Глава генштаба добавил, что поведение талибов на улицах Кабула не выглядит «средневековым»: боевики «сохраняют спокойствие на улицах и избегают общественных беспорядков».

Картер предположил, что талибы не хотят снова стать международными изгоями, поэтому изменились, их поведение стало более умеренным, чем в 90-х годах прошлого века, когда они были у власти.

Ранее в МИД РФ заявили, что с талибами проще договориться, чем с правительством.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.
В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

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