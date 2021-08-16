«Популяризация в обществе антикоррупционных стандартов»

16 августа Кремль опубликовал указ и целый ряд поручений президента РФ Владимира Путина. Глава государства утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. О том, какие меры должны быть приняты органами власти, — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Руководителям федеральных органов власти поручено обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои ведомственные планы противодействия коррупции. Аналогичным образом должны быть актуализированы региональные и иные антикоррупционные программы.

Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции поручено ежегодно рассматривать доклад своей рабочей группы о реализации мероприятий национального плана.

О доходах чиновников

Правительство России должно к 15 октября представить предложения о совершенствовании отчета чиновников о своих доходах и расходах, следует из документа.

«Правительству РФ до 15 октября 2021 года представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности РФ, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в одном из пунктов плана.

Кроме того, правительство должно проанализировать ограничения, касающиеся получения подарков отдельными категориями должностных лиц, и до 10 июня 2023 года «представить предложения по совершенствованию правовой регламентации» таких ограничений и по актуализации положения «о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями».

Президент России поручил Генеральной прокуратуре ежегодно до 1 мая докладывать о выявлении и расследовании случаев подкупа иностранных должностных лиц при заключении международных сделок.

«Генеральной прокуратуре РФ: подготавливать с участием Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы по финансовому мониторингу и ежегодно, до 1 мая, представлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении международных коммерческих сделок», — говорится в указе.

Об общественном контроле

Путин поручил Минцифры и Минтруду расширить информированность граждан об общественном контроле с использованием интернет-ресурсов.

«Принять меры по расширению информированности граждан о возможности их участия в осуществлении общественного контроля с использованием государственных интернет-ресурсов (www.regulation.gov.ru, www.vashkontrol.ru, www.roi.ru)», — говорится в документе.

Доклад о результатах исполнения этого подпункта необходимо представить до 1 октября 2024 года.

Путин также поручил Минфину и Минтруду подготовить рекомендации по выявлению коррупционных рисков при предоставлении субсидий.

О банковской тайне

Генпрокуратуре и ЦБ РФ поручено до ноября подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции.

«Генпрокуратуре РФ с участием Банка России подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции», — следует из документа.

Президент также предложил Генпрокуратуре проработать вопрос о введении ограничений для людей с непогашенной судимостью на занятие руководящих должностей в государственных унитарных предприятиях и государственных муниципальных учреждениях.

О расходах финансовых уполномоченных

Глава государства поручил администрации президента совместно с Банком России доработать проект закона о предоставлении сведений о доходах, расходах и имуществе финансовых уполномоченных в сфере финансовых услуг, а также лиц, претендующих на эту должность.

«Администрации президента РФ доработать с участием Центрального банка проект федерального закона, предусматривающий представление лицами, претендующими на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также проверку полноты и достоверности этих сведений», — говорится в документе.

Доработанный проект федерального закона до 20 ноября 2021 года должен быть представлен президенту для внесения в Госдуму.

О лекциях

Путин ожидает от Ассоциации юристов России организации регулярных лекций по теме борьбы с коррупцией и популяризации антикоррупционных стандартов в интернете.

В опубликованном в понедельник указе содержится, в частности, предложение провести просветительские мероприятия, направленные «на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям».

«Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» обеспечить во взаимодействии с образовательными и научными организациями проведение в субъектах РФ регулярных публичных лекций по антикоррупционной тематике; обеспечить создание и распространение в сети Интернет контента, направленного на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов», — говорится в документе. Доклад об этой работе должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.

Президент РФ также поручил Министерству науки и высшего образования рассмотреть вопрос об открытии в вузах программы магистратуры «Антикоррупционная деятельность».

Кроме того, Путин поручил Министерству просвещения продолжить разработку образовательных стандартов, предусматривающих формирование у обучающихся нетерпимого отношения к коррупции.

Об антикоррупционном форуме

Путин поручил Федеральному казначейству России организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов.

Отмечается, что доклад о результатах исполнения данного пункта необходимо представить до 15 августа 2023 года.

О статистике уголовных дел

Число приговоров за коррупционные преступления в России в 2020 году достигло минимального значения за последние восемь лет.

По данным судебной статистики, в прошлом году в России осудили 6,9 тыс. человек по делам, в которых коррупция являлась основной статьей по приговору. Это самый низкий показатель с 2012 года — тогда приговоры вынесли более 6 тыс. коррупционерам.

Однако средний размер взятки продолжает расти. Количество осужденных за взятку в 1 млн рублей и более за восемь лет увеличилось в 12 раз — с 76 до 944 человек. Число тех, кого осудили за взятку в размере от 150 тыс. до 1 млн рублей, за тот же период выросло с 203 до 1,4 тыс. человек. А количество осужденных за минимальную взятку — до 1 тыс. рублей — уменьшилось с 1,8 тыс. до 1,1 тыс. человек.

В прошлом году доля осужденных по делам коррупционной направленности, получивших в качестве основного наказания условный срок, составила 32,7%. В 2012 году такое наказание получили около 25% приговоренных. Около 15% осужденных получили реальное лишение свободы — 1 тыс. из 6,9 тыс. человек.

Также в 2020 году сумма назначенных штрафов за коррупцию уменьшилась в два с лишним раза по сравнению с предыдущим годом. В 2020-м суммарный штраф в качестве основного наказания по ст. 290 (получение взятки), ст. 291 (дача взятки), ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) и ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) достиг 624,3 млн рублей. Еще 1,042 млрд рублей составили штрафы по тем же статьям в качестве дополнительного наказания.