15 августа талибы (организация запрещена в России) без боя заняли ключевой город Афганистана на востоке — Джелалабад, а позднее также захватили Майданшахр. Все ключевые города республики, кроме Кабула, находятся под контролем повстанцев.
Талибы* наступают на Кабул. LIVE
«Талибан*» ведет переговоры о мирном проходе в Кабул. ОНЛАЙН
Официальный представитель талибов (организация запрещена в России) заявил, что повстанцы гарантируют безопасность российскому посольству. Накануне, напомним, стало известно, что сотрудники дипмиссии РФ в Афганистане не собираются эвакуироваться.
По последней информации, лидеры «Талибана (организация запрещена в России)» отдали приказ своим боевикам не входить в столицу. Повстанцы ведут переговоры с действующим правительством о добровольной сдаче города и мирном проходе в Кабул.
В Афганистане идет активное наступление повстанцев «Талибана (организация запрещена в России)» в направлении столицы. МВД республики сообщает о начале прохода талибов (организация запрещена в России) на Кабул.