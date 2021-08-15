Талибы* наступают на Кабул. LIVE

15 августа талибы (организация запрещена в России) без боя заняли ключевой город Афганистана...

11:30

15 августа талибы (организация запрещена в России) без боя заняли ключевой город Афганистана на востоке — Джелалабад, а позднее также захватили Майданшахр. Все ключевые города республики, кроме Кабула, находятся под контролем повстанцев.