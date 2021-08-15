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Политика

Талибы* наступают на Кабул. LIVE

«Талибан*» ведет переговоры о мирном проходе в Кабул. ОНЛАЙН

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Omar Sobhani/Reuters
Боевики «Талибана*» (террористическая организация, запрещенная в России) утром 15 августа захватили еще два города Афганистана и подошли к Кабулу. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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11:30

15 августа талибы (организация запрещена в России) без боя заняли ключевой город Афганистана на востоке — Джелалабад, а позднее также захватили Майданшахр. Все ключевые города республики, кроме Кабула, находятся под контролем повстанцев.

11.22

Официальный представитель талибов (организация запрещена в России) заявил, что повстанцы гарантируют безопасность российскому посольству. Накануне, напомним, стало известно, что сотрудники дипмиссии РФ в Афганистане не собираются эвакуироваться.

11:20

По последней информации, лидеры «Талибана (организация запрещена в России)» отдали приказ своим боевикам не входить в столицу. Повстанцы ведут переговоры с действующим правительством о добровольной сдаче города и мирном проходе в Кабул.

11:20

В Афганистане идет активное наступление повстанцев «Талибана (организация запрещена в России)» в направлении столицы. МВД республики сообщает о начале прохода талибов (организация запрещена в России) на Кабул.

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