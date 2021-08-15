В Кабуле вводят комендантский час

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил о том, что в Кабуле с 21:00 по местному времени (19:00 мск) будет действовать комендантский час, сообщает ТАСС.

«Для того чтобы пресечь беспорядки, обеспечить безопасность жителей Кабула и их имущества, начиная с девяти часов вечера вводится ограничение на передвижение во всех частях города», — сказал он.

Мирзаквал призвал жителей афганской столицы «сохранять спокойствие и не покидать свои дома после 21:00».

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

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